¡Regresa la Champions League! ¿Cuándo se juega la primera fecha y cuántos colombianos estarán?

¡Regresan las emociones de la UEFA Champions League, ahora en su edción 2025-2026! Este martes 16 de septiembre iniciará la fase de Liga, en donde participaran los 36 mejores equipos de Europa que buscarán conseguir el título.

Son ocho los colombianos que participaran en esta instancia del campeonato, ubicados en siete equipos diferentes. Luis Díaz es uno de los favoritos para alzar la copa con el Bayern Múnich de Alemania.

3️⃣6️⃣ teams will be making their first appearance since the league phase format replaced the group stage.



⚽ That's a turnover of one third from the 2024/25 season and proof of European football’s healthy competitive balance! pic.twitter.com/xJ3VZObKMT — UEFA (@UEFA) September 15, 2025

¿Qué colombianos estarán en la Champions League 2025-2026?

Luis Díaz, actualmente en el Bayern Múnich; Richard Ríos, quien debutará en esta fase con el Benfica tras su gran actuación en el Mundial de Clubes con Palmeiras; Davinson Sánchez, que volverá a competir con el Galatasaray y Luis Javier Suárez, en un gran momento tanto con el Sporting de Portugal como con la Selección Colombia, son algunos de los representantes nacionales en la Champions.

A ellos se suman Juan David Cabal, quien busca recuperar el ritmo tras una grave lesión con la Juventus; Christian Mosquera, otro de los debutantes con Arsenal; Camilo Durán, procedente del Portimonense de Portugal, que estará con Kevin Medina, que completa cinco años en el Qarabag.

Así se jugará la primera fecha de la Champions League

Martes 16 de septiembre

[11:45 AM] PSV vs. Royale Union Saint

[11:45 AM] Athletic vs. Arsenal (Cristhian Mosquera)

[2:00 PM] Juventus (Juan David Cabal) vs. Dortmund

[2:00 PM] Benfica (Richard Ríos) vs. Qarabağ (Kevin Medina y Camilo Durán)

[2:00 PM] Tottenham vs. Villareal

[2:00 PM] Real Madrid vs. Marsella

Miércoles 17 de septiembre

[11:45 PM] Olympiacos vs. Pafos

[11:45 PM] Slavia Praga vs. Bodø/Glimt

[2:00 PM] Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Chelsea

[2:00 PM] PSG vs. Atalanta

[2:00 PM] Ajax vs. Inter de Milan

[2:00 PM] Liverpool vs. Atlético de Madrid

Jueves 18 de septiembre

[11:45 PM] Copenhague vs. Leverkusen

[11:45 PM] Club Brujas vs. Mónaco

[2:00 PM] Frankfurt vs. Galatasaray (Davinson Sánchez)

[2:00 PM] Sporting Lisboa (Luis Javier Suárez) vs. Kairat

[2:00 PM] Newcastle vs. Barcelona

[2:00 PM] Manchester City vs. Napoli