En Quindío todavía hay custodios de la palma de cera, pero falta mayor control del estado: experto

Hoy se cumplen 40 años de declaratoria de la palma de cera del Quindío como el árbol nacional de Colombia, expertos alertan por el riesgo que enfrenta la palma de cera por falta de conservación.

Cabe recordar que el 16 de septiembre de 1985 fue sancionada la ley 61 de 1985, por el presidente Belisario Betancur que declaró como Árbol Nacional y Símbolo Patrio de Colombia a la especie de palma científicamente llamada Ceroxylom Quindiuense y comúnmente denominada palma de cera del Quindío.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el antropólogo e historiador del Quindío Roberto Restrepo que inicialmente resaltó que en el departamento existen custodios de las palmas de cera que hacen el trabajo silencioso y solitario pero valioso

Y destaco “existen sitios como uno en Filandia que se llama paloterindio, donde hace unos 40 años un personaje muy singular creó el primer vivero, el primer sitio sembrado de palmas de cera donde prácticamente hay un bosque de unas 500 palmas de cera que la ha querido manejar con mucha reserva y que prácticamente es el sitio tal vez el único en el mundo donde las palmas de cera han formado un bosque después de haber sido sembradas”

Sin embargo agregó don Roberto “llevamos 40 años con una ley que adopta la palma de cera del Quindío como emblema nacional, pero cuyos párrafos o cuyos numerales no se cumplen, porque eso es lo que ocurrió con la ley 61 de 1985 y que hoy debemos tomar conciencia de que estos sitios deben ser cuidados y deben empoderarse los ciudadanos por su conservación.

Porque como existe en los sitios de la cordillera donde hay bosques de palma de cera, ellos prácticamente están violentados y están amenazando desaparecer porque el hombre, el turismo, está llegando a esos sitios donde la palma crece junto con otras.

Sobre la aplicación de la ley el antropólogo indicó “Si se hubiera hecho o aplicado por lo menos un porcentaje de la ley, hoy tendríamos sitios emblemáticos de la Palma de cera y no solamente los de Toche, los del Valle de Cocora, los de el Valle de Chillí y otros donde todavía la palma está en su estado natural y donde a donde no ha llegado el turismo, aunque el impacto del Valle de Cocora en la parte que visitan constantemente las personas ya está muy vulnerado, pero estoy hablando de la parte alta del Valle de Cocora que debemos todavía proteger.

Sin embargo, estos sitios donde el turismo está llegando, el Valle de Cocora es son los sitios que están en amenaza permanente. Y esos son los que no solamente los ambientalistas deberían cuidar porque lo hacen con mucho sacrificio si no que lo debemos hacer todos los ciudadanos. Y entonces de esa manera participamos como ciudadanos en la defensa del territorio, pero también le exigimos a la vez al Estado que cumpla con lo que preceptúa la ley.

Precisamente a las 10 de la mañana en el parque principal de Salento, La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y la alcaldía de Salento en compañía de otras autoridades y ciudadanos liderarán un acto en conmemoración de esta fecha y sembrarán palmas de cera.