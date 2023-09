¿Por qué no se han constituido santuarios para proteger la palma de cera, árbol nacional?

Armenia

Se cumplen hoy 16 de septiembre, 38 años de la declaratoria de la palma de cera del Quindío como árbol nacional de Colombia, expertos alertan porque el gobierno no ha cumplido con la creación de santuarios para proteger el símbolo patrio.

Cabe recordar

El 16 de septiembre de 1985 el presidente de Colombia Belisario Betancur luego de aprobación en el congreso de la República sancionó la ley 61 de 1985 Por la cual se adopta la palma de cera (ceroxylom quindiuense) como árbol nacional.

La ley tiene tres artículos:

ARTICULO 1o. Declárase como árbol nacional y símbolo patrio de Colombia a la especie de palma científicamente llamado ceroxylom quindiuense y comúnmente denominada palma de cera.

ARTICULO 2o.- Facúltase al Gobierno Nacional para que, con estricta sujeción a los planes y programas de desarrollo, realice las operaciones presupuestales correspondientes, contrate los empréstitos y celebre los contratos necesarios con el fin de adquirir terrenos, que no sean baldíos de la nación, en la Cordillera Central, para constituir uno o varios parques nacionales o santuarios de flora a fin de proteger el símbolo patrio y mantenerlo en su hábitat natural.

ARTICULO 3o.- Prohíbese la tala de la palma de cera bajo sanción penal aplicable en forma de multa, convertible en arresto, en beneficio del municipio donde se haya cometido la infracción de conformidad con el Decreto - Ley 2811 de 1974.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Rodrigo Bernal , botánico colombiano especializado en la familia de las palmeras y docente por muchos años del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia sobre estos 38 años de declaración de la ley de protección de la palma de cera del Quindío como árbol nacional y símbolo patrio.

Lo positivo

Se ha popularizado la palma entre la gente, es consiente mas de ella, se logró con una gestión con la iglesia católica, para que no se use la palma de cera en la celebración del domingo de ramos en las semanas santas y eso prácticamente ya no se efectúa.

Lo negativo

El gobierno nacional no ha cumplido luego de 38 años de la declaratoria de la ley con el segundo artículo, que es la constitución de parques o santuarios para proteger y conservar la palma de cera y agregó “desde el 2016 venimos gestionado con el instituto Humboldt la creación de una área protegida en la zona de Tochecito en el Tolima donde está la población más grande palma de cera, pero no ha sido posible, la unidad de parques nacionales no ha mostrado interés y las palmas se siguen muriendo de viejas en los potreros y un día terminaremos por perderla.

El llamado

El gobierno actual parece ser está comprometido con los recursos naturales y esperamos que se cumpla lo que dice la ley, y sea reglamentada luego de 38 años de ser declarada la palma de cera del Quindío como árbol nacional de Colombia.