Hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga, asesinada por sicarios

Gabriela Trejos, hija de Marcos Trejos, expresidente de la Cámara de Comercio de Buga, fue asesinada en un ataque sicarial ocurrido en la calle 4 con carrera 19, en el barrio La Merced de esta ciudad vallecaucana.

La joven, de tan solo 23 años, se encontraba en compañía de tres amigas y otros asistentes tras salir de una celebración de cumpleaños, cuando fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego contra el grupo.

“Lamentablemente, Gabriela recibió un disparo en el rostro. Según la información preliminar, el ataque iba dirigido contra un hombre que también se encontraba en el lugar”, señaló el coronel Rubén Darío Gaitán, comandante del Distrito de Policía Buga.

Según la información preliminar, sobre el presunto objetivo del atentado, se trataría de un hombre presuntamente vinculado a actividades de microtráfico.

“Ya tenemos un alias y estamos avanzando en la investigación”, agregó el oficial.