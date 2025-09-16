Deportes

Colombia arrasa en el Mundial de Patinaje en China: Así va la tabla de la medallería

La Selección Colombia domina el certamen tras los primeros días de competencia en Beidaihe.

Selección Colombia que participa en el Mundial de Patinaje de Velocidad / Federación Colombiana de Patinaje.

Beidaihe, China, acoge el Mundial de Patinaje de Velocidad, que en sus primeros tres días de actividades cerró su competencias de pista. La Selección Colombia lidera y domina con comodidad en la tabla de medallería.

La delegación nacional ha conseguido 10 medallas de oro en el certamen, la más reciente de ellas alcanzada en el relevo 3.000 metros damas mayores, a través de Gabriela Rueda, Luz Karime Garzón, María Fernanda Timms y Kollin Castro.

En total, la Selección Colombia acumula 27 metales en el certamen, distribuidos entre 10 oros, 11 platas y 6 bronces. Italia lo escolta con una diferencia que empieza a ser considera, con 4 oros, dos platas y tres bronces. Corea del Sur es tercera con 2 oros, 2 platas y 0 bronces.

Tabla de Medallería

PosPaísOroPlataBronceTotal
1Colombia1011627
2Italia4239
3Corea del Sur2204
4Chile2125

Cuarto día de competencia

Tras una jornada de descanso, se vienen las competencias de circuito, las cuales comenzarán la noche de este martes y se extenderán hasta la madrugada de este miércoles (hora colombiana).

Martes 16 de septiembre

[8:00PM] 100 metros carriles / Clasificatorio

[9:45PM] 100 metros carriles / Cuartos de final

Miércoles 17 de septiembre

[3:00AM] 100 metros carriles / Semifinal

[4:00AM] 100 metros carriles / Final

