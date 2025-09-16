Candidato a reemplazar al DT Gandolfi en Nacional firmó con Independiente

La inminente salida del técnico Javier Gandolfi del cargo está cada vez más cerca, tras colocar en cancha a 4 jugadores extranjeros frente a Bucaramanga. Aunque suma 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, para un rendimiento del 54%, Gandolfi ha sido criticado por los resultados ante equipos históricos como Medellín, Millonarios o América. Al único que logró vencer fue a ‘La Mecha’, que lo venció 1-0 en marzo.

Así reaccionó prensa argentina al error de Gandolfi por alineación indebida y su salida de Nacional

Luis Zubeldia, Walter Ribonetto, Gustavo Quinteros y Vicente Sánchez, son algunos de los nombres que más han sonado para asumir el cargo durante el resto del semestre para el cuadro verdolaga.

Gustavo Quinteros firmó con Independiente

El experimentado entrenador boliviano se quedó sin equipo desde marzo de 2025, luego de su paso por Gremio, donde completó 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas, para un total de 66,67% de rendimiento.

Sin duda, era el perfil que la afición antioqueña hubiera preferido para su equipo, pues fue campeón de los campeonatos locales de Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia.

Posibles candidatos a ser el nuevo técnico de Nacional ¿Juan Carlos Osorio sería opción?

De acuerdo con TyC Sports, Independiente de Avellaneda se adelantó al ‘Verdolaga’, y concretó la llegada del quinto técnico argentino más ganador en la historia, por detrás de Ramón Díaz (17), Helenio Herrera (16), Carlos Bianchi (15) y Marcelo Gallardo (15)

Gustavo Quinteros/Getty Images. / NurPhoto Ampliar

Otro posible candidato a dirigir Nacional

El entrenador Santiago Escobar, quien salió campeón con Atlético Nacional en 2005 y 2011, desmintió los acercamientos del club, aunque admitió su deseo por dirigirlo.

Sin embargo, en exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, “Sachi” confirmó que luego de recuperarse de su estado de salud por completo, en octubre, podrá dirigir.

¿Nacional ha contactado a Santiago Escobar? Esto dijo el DT antioqueño

El antioqueño respondió directamente si le gustaría, o no, dirigir a Atlético Nacional.

“Sería una felicidad inmensa para mí”, aseguró.

No obstante, Santiago Escobar esclareció los rumores que señalaban hacia un supuesto ofrecimiento para dirigir al verde antioqueño, y manifestó:

“No he tenido ningún diálogo u ofrecimiento con el equipo”, finalizó.