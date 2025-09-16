Calendario semanal de Copa, Liga, Champions, Libertadores, Sudamericana, Mundial de Voleibol y más

Desde el 16 de septiembre hasta el viernes 19 del mismo mes se llevarán a cabo competencias de alto rendimiento deportivo, que incluye los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League, además de los compromisos por Liga y Copa Colombia.

Las emociones no solamente las garantiza el fútbol, pues el Mundial de Voleibol donde Colombia participará, también tendrá espacio en la parrilla televisiva de Directv.

Programación deportiva

Martes 16 de septiembre

6:00 pm - América de Cali vs. Atlético Bucaramanga/1634

7:30 pm - Lanús vs. Fluminense

8:10 pm - Millonarios vs. Envigado /1610

9:00 pm - Mundial de Voleibol Masculino, Portugal vs. Colombia/1612

Miércoles 17 de septiembre

2:00 pm - Liverpool vs. Atlético de Madrid/1622

2:00 pm - Ajax vs. Inter de Milán/1623

2:00 pm - PSG vs. Atalanta/1625

2:00 pm - Bayern Múnich vs. Chelsea/1621

7:30 pm - Independiente del Valle vs. Once Caldas/1621

Jueves 18 de septiembre

2:00 pm - Newcastle vs. Barcelona/1622

2:00 pm - Manchester City vs. Napoli/1621

5:00 pm - Liga de Quito vs. Sao Paulo/1621

Viernes 19 de septiembre

8:10 pm - América de Cali vs. Once Caldas/1634

Equipos colombianos durante la semana

Once Caldas es el único equipo colombiano con vida en un torneo internacional, puntualmente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es la primera vez en la historia que el ‘Blanco Blanco’ alcanza esta instancia.

Los dirigidos por el técnico Hernán Darío Herrera esperan hacer un buen compromiso de ida, en Ecuador, para cerrar la serie ante Independiente del Valle, el miércoles 24 de septiembre en el Estadio de Palogrande, con el apoyo de su afición.

Millonarios buscará remontar la serie de octavos de final de la Copa Colombia ante Envigado (0-1), en la serie que finalizará en el Estadio Metropolitano de Techo.

Por otra parte, América de Cali marcha último en la Liga Colombiana, y se pondrá al día con el calendario deportivo cuando se mida ante Bucaramanga y Once Caldas en el trascurso de la semana.