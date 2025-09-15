Millonarios recupera dos jugadores, pero pierde otros por lesión: convocatoria para Copa Colombia

Millonarios todavía no ha podido darle vuelta del todo a la mala campaña en cuanto a resultados que ha atravesado el equipo. En el más reciente encuentro, cayó por goleada 3-0 ante Alianza en calidad de visitante, un resultado que trajo consigo nuevas críticas a los jugadores.

El equipo marcha en la casilla 14 del campeonato con 11 unidades, a cinco puntos del octavo lugar que ocupa actualmente Santa Fe. Sin embargo, cuenta con la posibilidad de remontar en la liga y seguir su camino en la Copa Colombia, en la que cayó en la ida de los cuartos de final ante Envigado.

Millonarios, a remontar para clasificar a semis

El equipo Embajador perdió en Envigado gracias al solitario gol de Tomás Soto al minuto 14′. El azul no pudo darle vuelta al partido, pero cuenta con la ventaja de cerrar ante su gente este martes en el estadio de Techo, desde las 8:10 p.m. El Campín no está habilitado por un concierto.

Hernán Torres dio a conocer la convocatoria para este duelo crucial. Recupera a dos jugadores que pueden ser claves para este objetivo, como lo son Helibelton Palacios y el brasileño Bruno Savio. El primero estuvo alejado de las canchas por una molestia muscular desde el 8 de agosto, mientras que el segundo estuvo afuera desde el 20 de agosto, cuando se lesionó en el duelo contra Unión Magdalena.

Millonarios sufre dos bajas para enfrentar a Envigado

A las lesiones graves de Juan Carlos Pereira, quien será operado este martes; Andrés Llinás, Mackalister Silva, se suman Alex Castro y Danovis Banguero, quienes no estuvieron en el juego contra Alianza por Liga.

“Millonarios FC informa, que luego de recibir todos los exámenes de diagnóstico, el jugador Alex Castro presenta una contractura del bíceps femoral derecho. El jugador ya viene trabajando en su proceso de recuperación", informó el club.

“Igualmente, el lateral Danovis Banguero presentó una tendinosis del Aquiles izquierdo. La incapacidad de ambos jugadores se determinará según evolución", agregaron al respecto.

Santiago Giordana sigue sin estar disponible por Copa, pues recibió sanción de tres partidos luego de la expulsión en el duelo de vuelta ante Real Cartagena por Copa Colombia.

Esta es la convocatoria de Millonarios para juego ante Envigado