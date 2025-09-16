Alerta en La Guajira por falta de operador en represa del río Ranchería

La represa del río Ranchería, uno de los proyectos de infraestructura hídrica más importantes de La Guajira, se encuentra nuevamente sin operador desde el pasado 31 de agosto, cuando venció el contrato vigente. Desde entonces, no hay personal profesional a cargo de la operación de la obra, lo que genera gran preocupación en las comunidades ribereñas y en líderes políticos del departamento.

El senador Alfredo Deluque alertó que el proceso de licitación pública que buscaba adjudicar un nuevo operador fue revocado el 10 de septiembre, dejando en el limbo la continuidad de la administración del embalse. “Hoy no tenemos claridad sobre quién va a operar la represa. Esto ya había pasado el año pasado, cuando estuvo cinco meses sin operador, lo que causó fallas graves, como la avería de la válvula principal que secó el río por cinco horas, con daños ambientales irreparables”, señaló el congresista.

La situación cobra mayor relevancia en medio de la actual temporada de lluvias, cuando se requiere un manejo técnico especializado para controlar los niveles de agua y prevenir posibles desbordamientos. Deluque advirtió que una apertura inadecuada de la válvula o una operación deficiente podría ser catastrófica para las comunidades aledañas, además del impacto ambiental.

El llamado de las autoridades locales y parlamentarios es claro: la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad responsable de la represa, debe encontrar una solución inmediata que garantice la contratación de un nuevo operador. “No podemos volver a repetir la historia del año pasado. La ADR debe tomar correctivos urgentes para evitar una catástrofe asociada a la represa”, enfatizó Deluque.

La represa del río Ranchería es considerada una obra de carácter nacional y su manejo depende directamente del Gobierno central. Por ahora, las comunidades de La Guajira permanecen en incertidumbre mientras esperan que se defina la contratación del nuevo operador.