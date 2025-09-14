Vuelta España: Más de 20 policías heridos en las manifestaciones propalestinas en Madrid

Durante las protestas propalestinas realizadas en Madrid, en el final de la última etapa de la vuelta España, han resultado 22 policías heridos con contusiones por el lanzamiento de vallas y objetos en medio de los incidentes violentos, además, dos personas han sido detenidas por desórdenes públicos.

Horas después de que se haya cancelado La Vuelta, centenares de manifestantes han seguido en las calles de Madrid, donde se han vivido momentos de tensión con disparos de pelotas de goma.

Las diferentes manifestaciones que se realizaron por la ofensiva israelí en Gaza, dejaron como consecuencia la suspensión de la última etapa de La Vuelta, que tenía previsto acabar en la plaza de Cibeles.

A pesar del despliegue de 1.100 agentes y 400 guardias civiles, los ciclistas no han podido llegar a la meta porque a 56 kilómetros del final de la etapa y ya con el pelotón en la capital distintos grupos de manifestantes propalestinos lograron invadir la calzada en distintos puntos.

Finalmente, tras las conversaciones con el director de carrera, se decidió detener definitivamente la Vuelta y los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hasta los vehículos de equipo o sus hoteles.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, reaccionó ante estos eventos

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incitar las manifestaciones propalestinas que han provocado la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y escribió en su cuenta de X: “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España! Los manifestantes propalestina escucharon los mensajes incitadores y atacó la Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España”.

Saar aseguró además que hace días Sánchez “lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel” en la Franja de Gaza, donde la ofensiva de su Ejército ha matado ya a cerca de 65.000 palestinos. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores español denunciaría como “calumniosas” estas consideraciones realizadas por parte de Israel.

El presidente, Pedro Sánchez, se pronunció antes de las manifestaciones

Pedro Sánchez mostró su “orgullo” por las manifestaciones propalestinas que han marcado la prueba. Y en sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Sánchez expresó su “reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas”, pero también su “admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina”.

La oposición española se pronunció ante estas declaraciones

La oposición española reaccionó ante la suspensión de la última etapa. El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, máximo representante de la oposición española, calificó de “ridículo internacional” la suspensión de la prueba por las protestas y acusó al gobierno de haberlas alentado.“El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo”, escribió en X Feijóo.

Diferentes mandatarios españoles se pronunciaron ante las manifestaciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo que lo sucedido en Madrid “es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo adelantadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”.

Tras la suspensión, la vicepresidenta segunda de Gobierno español, Yolanda Díaz, estimó que “Israel no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un genocidio”, en un mensaje en Instagram, aludiendo a la participación del equipo Israel-Tech en la Vuelta, origen de las protestas.“La sociedad española ha dado una lección al mundo paralizando la Vuelta”, concluyó Díaz.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, sostuvo, en declaraciones en la radio Cadena Ser, que “la noticia es que el pueblo de Madrid ha dicho ‘basta ya’ al genocidio”.“Yo también soy aficionado a la vuelta, pero creo que esto es una llamada a la conciencia internacional”, añadió.