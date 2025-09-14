🔴 EN VIVO | Etapa 21 de la Vuelta España: siga el minuto a minuto de la última jornada en Madrid

Llega la <b>última jornada de la ronda ibérica, será un recorrido de 103 km entre Alalpardo y Madrid en terreno llano</b>, con un sprint intermedio sobre a falta de 46.4 km para la línea de meta. Se prevé una jornada tranquilla para <b>el paseo triunfal de Jonas como campeón virtual de la Vuelta España. </b>El danés finaliza como l<b>íder sólido con una ventaja de 1′16″ sobre el portugués</b> <b>Joao Almeida</b> que es segundo en la clasificación general, el podio lo cierra Tom <b>Pidcock </b>que está a 3′11″.Lea tambien: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/13/en-vivo-etapa-20-de-la-vuelta-a-espana-minuto-a-minuto-de-los-ciclistas-colombianos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/13/en-vivo-etapa-20-de-la-vuelta-a-espana-minuto-a-minuto-de-los-ciclistas-colombianos/"><b>Jonas Vingegaard gana la etapa 20 y es virtual campeón de la Vuelta a España</b></a>El mejor de los colombianos es <b>Harold Tejada del Astana </b>en la casilla número 12 a 21′31″, la sigue <b>Santiago Buitrago </b>en la posición 15 a 45′38″. <b>Egan Bernal, que fue el ganador de la etapa 16</b> y era el favorito de los ciclistas nacionales, finaliza en la casilla 17 a 46′26″ del líder.<b>La seguridad para el día de hoy es un factor clave para el desarrollo de la etapa</b>, se ha desplegado gran fuerza pública de policías españoles, para evitar posibles incidentes en la carrera, ya que la competencia ha estado marcada por <b>protestas a favor de Palestinas.</b>Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/13/clasificacion-general-de-la-vuelta-a-espana-tres-colombianos-en-el-top-20-de-la-carrera/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/13/clasificacion-general-de-la-vuelta-a-espana-tres-colombianos-en-el-top-20-de-la-carrera/"><b>Clasificación general de la Vuelta a España: Tres colombianos, en el Top 20 de la carrera</b></a>Será la <b>llegada número 80 a la capital española en 90 años de la Vuelta España,</b> cifras redondas para una gran edición y el primer título de la ronda ibérica de Jonas Vingegaard, tras haber quedado segundo en el<b> Tour de Francia 2025. </b>