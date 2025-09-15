Liga Femenina ¿Cuándo se jugará la final de vuelta entre Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe?

¡Las Leonas se ilusionan luego de sacar ventaja en su casa! El partido de ida de la final de la Liga Colombiana Femenina entre Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali se jugó este domingo 14 de septiembre en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

El equipo bogotano venció 1-0 a las Azucareras con gol de Katherine Valbuena al minuto 48; sin embargo, hay preocupación en Santa Fe, ya que María Camila Reyes se retiró con molestias en un tobillo, pero se espera que esté mejor para el partido de vuelta. Por otro lado, el equipo visitante finalizó con 10 jugadoras, luego de la expulsión de Yessica Bermeo por una fuerte entrada a Isabella Díaz al minuto 85.

⏱ 90'+6 ¡VAMOS PASO A PASO!



Santa Fe 1⃣-0⃣ Cali#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/es9MmeagYc — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 14, 2025

Cabe recordar que tanto Santa Fe como Deportivo Cali ya tienen asegurado su cupo para la Copa Libertadores Femenina 2025, la cual se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina.

Le puede interesar: Liga Colombiana Femenina: ¿Quién ganará entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, según la IA?

Las campeonas de la Liga Colombiana Femenina serán las representantes número uno por Colombia y se ubicarán en el Grupo D con Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Club Universidad de Chile​. Mientras que las subcampeonas quedarán en el Grupo A junto a Corinthians (Brasil), Always Ready (Bolivia) y el representante de Ecuador.

¿Cómo han quedado las otras finales?

Esta es la tercera ocasión en la que Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentan por la final de la Liga Colombiana Femenina. El saldo positivo se lo llevan las Azucareras, pues la primera vez que se encontraron fue en 2021, el conjunto vallecaucano goleó 6-3, mientras que la más reciente fue en 2024, también con triunfo Caleño (3-1).

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cali y Santa Fe?

La final de la Liga Colombiana Femenina entre Deportivo Cali y Independiente Santa Fe se disputará el próximo domingo 21 de septiembre en el estadio Palmaseca, a partir de las 5:00 de la tarde. Dicho partido contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.