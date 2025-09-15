Paro en Bogotá: Soacha suspende clases presenciales en colegios oficiales por manifestación de conductores
La Alcaldía anunció que este martes 16 de septiembre no habrá clases presenciales en las instituciones educativas oficiales de Soacha, como medida preventiva ante el paro de conductores en Bogotá.
El Gobierno municipal informó que la suspensión se toma “con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y directivos docentes”. La decisión busca anticiparse a posibles afectaciones por las manifestaciones y concentraciones que podrían impactar a la ciudad.
Clases virtuales y guías académicas
La Secretaría de Educación de Soacha aseguró que los colegios oficiales implementarán estrategias alternas de enseñanza para no interrumpir el desarrollo académico. Entre ellas se contemplan:
- Encuentros virtuales sincrónicos.
- Desarrollo de guías académicas en casa.
- Acompañamiento permanente de la Secretaría a cada institución.
Autonomía en colegios privados
En cuanto a los colegios privados, la Alcaldía recordó que cada institución tiene autonomía para definir la continuidad de sus jornadas presenciales. Se les recomendó “evaluar la situación y priorizar la seguridad de sus estudiantes y docentes a fin de mitigar los efectos del paro en su comunidad educativa”.
Llamado a la ciudadanía
El Gobierno de Soacha agradeció la comprensión de padres, madres y cuidadores, e invitó a mantenerse atentos a los comunicados que se difundan por los canales oficiales de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación.
Paro en Bogotá: puntos de concentración
- Autopista Sur con Avenida Villavicencio.
- Plaza de Bolívar.
- Carrera 11 con calle 69.
- Calle 95 con carrera 15.
- Avenida de la Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco).
- Calle 38A Sur con carrera 34 D (Centro Mayor).
- Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba.