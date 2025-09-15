Paro en Bogotá: Soacha suspende clases presenciales en colegios oficiales por manifestación de conductores

Motociclistas participan en una manifestación frente al Congreso de Colombia Foto de septiembre de 2024. (Foto: Brandon Pinto/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Colombia

El Gobierno municipal informó que la suspensión se toma “con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y directivos docentes”. La decisión busca anticiparse a posibles afectaciones por las manifestaciones y concentraciones que podrían impactar a la ciudad.

Clases virtuales y guías académicas

La Secretaría de Educación de Soacha aseguró que los colegios oficiales implementarán estrategias alternas de enseñanza para no interrumpir el desarrollo académico. Entre ellas se contemplan:

Encuentros virtuales sincrónicos.

Desarrollo de guías académicas en casa.

Acompañamiento permanente de la Secretaría a cada institución.

Autonomía en colegios privados

En cuanto a los colegios privados, la Alcaldía recordó que cada institución tiene autonomía para definir la continuidad de sus jornadas presenciales. Se les recomendó “evaluar la situación y priorizar la seguridad de sus estudiantes y docentes a fin de mitigar los efectos del paro en su comunidad educativa”.

Llamado a la ciudadanía

El Gobierno de Soacha agradeció la comprensión de padres, madres y cuidadores, e invitó a mantenerse atentos a los comunicados que se difundan por los canales oficiales de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación.

Paro en Bogotá: puntos de concentración