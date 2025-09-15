Sánchez expresa admiración por manifestaciones propalestinas en La Vuelta a España

Los gobiernos de España e Israel chocan nuevamente por cuenta de las decisiones del jefe de gobierno Pedro Sánchez que buscan responder a los ataques contra los palestinos en Gaza. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente del gobierno Pedro Sánchez reafirmó su “profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia”, al día siguiente de las manifestaciones propalestinas en Madrid que impidieron que finalizara la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Sanción deportiva para Israel

Sánchez afirmó que hasta que no cese la “barbarie” ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más, tras la inédita suspensión el domingo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España por la acción de activistas propalestinos.

El mandatario habló así en el Congreso, en la reunión de los grupos parlamentarios socialistas, después de que este domingo se tuviera que suspender la etapa final de la Vuelta Ciclista, que llegaba a Madrid, por las protestas propalestinas y en contra del “genocidio” israelí en Gaza.

Por la mañana, antes de que tuviesen lugar las protestas en Madrid, Sánchez señaló a España como “ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional” que ve cómo “da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos” y en la condena a la “barbarie” en Gaza.

Tras conocerse la suspensión de la competición, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Sánchez de haber incitado las manifestaciones propalestinas.

Boicot cultural

El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, opinó que España debería boicotear la próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión si Israel no es expulsada del certamen, lo que le situaría en línea con otros países que anunciaron medidas similares.

“Tenemos que lograr que Israel no participe de la próxima edición de Eurovisión”, y si eso no ocurre, “España no debe de participar”, aseguró Urtasun en una entrevista en la radio pública RNE, en la que recordó otros países europeos que han tomado una postura similar, como “Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos”.

Tras la pasada edición de Eurovisión, celebrada en mayo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya había considerado que Israel no debía seguir participando en el certamen.

En aquella ocasión, la televisión pública española RTVE desafió al organismo responsable de Eurovisión, que le había instado a dejar de hacer referencias a la ofensiva en Gaza bajo amenaza de sanciones, emitiendo un mensaje de apoyo a los palestinos antes de su retransmisión del evento.

Un mes antes, RTVE ya había pedido a los organizadores del concurso, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), un “debate” sobre la participación de Israel.

Por el momento, RTVE no ha manifestado cuáles son sus planes para la próxima edición, que debe celebrarse en Viena en 2026. Las cadenas tienen hasta mediados de diciembre para anunciar si pretenden participar.

Países como Irlanda y Países Bajos ya avanzaron que no acudirán al certamen en caso de que participe Israel.

España, que reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 junto con Irlanda y Noruega, se ha convertido en una de las voces más críticas de la UE hacia el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este domingo la última etapa de la Vuelta ciclista a España acabó siendo suspendida por las protestas propalestinas que reunieron a unas 100.000 personas en las calles de Madrid, según la Delegación del Gobierno.