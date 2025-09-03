🔴EN VIVO| Etapa 11 de Vuelta España: jornada de media montaña en Bilbao con Bernal y colombianos

Continúan las emociones en la ronda ibérica. L<b>a etapa a 11 de este miércoles 3 de septiembre tiene salida y meta en Bilbao</b>, con siete ascensos de media montaña, una jornada al estilo clásico de la propia carrera que siempre deja buenas sensaciones en el espectáculo. En la segunda semana de la Vuelta España, se presenta un recorrido que <b>hizo parte de la ronda inaugural del Tour de Francia 2023,</b> con más de 3.000 metros de desnivel acumulado, en terreno que no deja de ser exigente, siendo considerada como una de las etapas más importantes de esta edición.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/01/que-pasara-con-los-colombianos-en-la-segunda-semana-de-la-vuelta-a-espana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/01/que-pasara-con-los-colombianos-en-la-segunda-semana-de-la-vuelta-a-espana/"><b>¿Qué pasará con los colombianos en la segunda semana de la Vuelta a España?</b></a>En la clasificación general, el danés <b>Jonas Vingegaard recuperó la camiseta de líde</b>r, acumulando un tiempo de 37 h 33′ 52″. El <b>segundo es Torstein Træen</b> que está a 62″ y <b>Joao Almeida entra al podio en la tercera </b>casilla a 38″.Por parte de los colombianos, <b>el mejor ubicado es Egan Bernal, que es undécimo a 2′ 55″ del primero en la general y podría aspirar en la jornada de hoy ingresar al Top 10. </b>El segundo es Harold Tejada en la posición veintiuno a 10′ 07″. Le sigue Santiago Buitrago a 15′00″ y se ubica en la casilla numeró veinticinco.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/02/clasificacion-general-vuelta-espana-etapa-10-asi-quedaron-egan-bernal-buitrago-y-demas-colombianos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/02/clasificacion-general-vuelta-espana-etapa-10-asi-quedaron-egan-bernal-buitrago-y-demas-colombianos/"><b>Clasificación general Vuelta España etapa 10: Así quedaron Egan Bernal, Buitrago y demás colombianos</b></a>