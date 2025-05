¿Qué beneficios tiene el agua de saúco? Ayuda a prevenir más de 3 enfermedades

Diversos estudios científicos publicados tanto por organizaciones públicas como privadas, han demostrado que el consumo regular de ciertas plantas aportan nutrientes esenciales que ayudan a “prevenir o curar una enfermedad, así como aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso”, explica Medline Plus, portal oficial de medicina del Gobierno de Estados Unidos.

Dentro de ese grupo de plantas está la caléndula, el diente de león, la hierbabuena, manzanilla, romero, menta, verbena e incluso el saúco, “un arbusto ramoso y de follaje denso que puede alcanzar la talla de un árbol de hasta 7 o 9 metros”, sugiere ‘Arbolapp’, herramienta creada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. En ese sentido, las flores que aparecen en esta planta, son utilizadas para hacer remedios caseros e incluso medicinales; asimismo, en ocasiones se emplean como laxante natural.

¿Qué propiedades tiene el saúco?

Según lo explicado en la investigación ‘Natural Antioxidants’, publicada por el doctor Fereidoon Shahidi, las plantas de saúco son buena fuente de proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales. Además, las flores contienen propiedades medicinales que llegan, en muchas ocasiones, a contrarrestar los efectos del estrés oxidativo.

Ahora bien, los adultos no solo se beneficiarían de esta planta, pues de acuerdo con la organización Children’s Health, se tiene conocimiento de que tendría “cualidades antivirales que combaten ciertos virus, incluido el resfrío común y la gripe”; igualmente, se cree que estimula la función inmunitaria. No obstante, la entidad aclara que aún no se ha llegado a una conclusión frente a si es bueno o no que los menores consuman este producto.

¿Cómo preparar agua de saúco? Estos son sus beneficios

Para preparar agua de saúco deberá usar únicamente las flores, pues tanto las hojas como la corteza pueden ser tóxicas. Por lo tanto:

En una olla ponga una taza de agua y agregue una flor de saúco.

Deje hervir, tape y repose el agua por 5 minutos.

Luego, cuélela, añada miel para dar un poco de dulzor, remueva con una cuchara y sirva.

Con esta infusión que debe beber con moderación podrá calmar la tos, combatir la gripa y estimular el sistema inmune. Igualmente, tiene propiedades depurativas, contribuyendo a expulsar diversas toxinas y residuos acumulados en el cuerpo, esto de acuerdo con lo informado por la empresa naturista Carabuñas.

Si se consume con frecuencia, al ser buena fuente de fibra previene el estreñimiento, un problema de salud que afecta a 1 de cada 4 personas a nivel mundial, según cifras del Hospital Clínic de Barcelona.

Enfermedades que previene el saúco

La investigación llevada a cabo por el doctor Fereidoon Shahidi demuestra que la planta de saúco ejerce numerosos beneficios sobre la presión arterial, reduce significativamente los niveles de glucemia, estimula el sistema inmune, aumenta la actividad de las enzimas antioxidantes en el plasma sanguíneo y disminuye los niveles de ácido úrico.

Por su parte, el portal naturista Carabuñas sugiere que previene la aparición de enfermedades como el reumatismo o la artritis, así como alivia los síntomas de dolor que se generan por este problema en la salud.