Planes para parejas en el Día del Amor y la Amistad

Con la celebración del Día del Amor y la Amistad, la agenda de la ciudad se mueve hacia propuestas que privilegian la experiencia y el bienestar por encima del regalo tradicional. En línea con las tendencias que priorizan las vivencias como generadoras de recuerdos significativos, este septiembre muchos planes en la capital combinan gastronomía, actividades sensoriales y espacios de relajación en hoteles y centros culturales.

“Hoy las parejas quieren mucho más que una velada romántica. Buscan vivir momentos que se conviertan en recuerdos transformadores, que incluyan bienestar, exclusividad y experiencias sensoriales que los saquen de la rutina. En Hilton Bogotá Corferias queremos ser ese escenario donde cada detalle invita a redescubrir la magia de estar juntos”, explica Javier Cárcamo, gerente de Alimentos y Bebidas de Hilton Bogotá Corferias.

Para este mes, el hotel lanza dos propuestas para esta fecha especial: Escapada Romántica con alojamiento en habitación especialmente decorada, desayuno en OKA tipo buffet, spa relax para 2 personas, cena de 3 tiempos con copa de vino, cóctel experience, acceso a zonas húmedas. Ideal para una experiencia completa de una noche que combina gastronomía, bienestar y descanso.

Plan Romántico que consta de alojamiento, desayuno en OKA, spa relax para 2 personas, welcome drink (cóctel de cortesía) y acceso a zonas húmedas. Pensado para parejas que buscan una pausa íntima y reparadora sin salir de la ciudad.

Los planes incluyen opciones como decoración romántica personalizada, cenas maridadas, experiencias de coctelería y rituales de spa para dos. Además, Hilton Bogotá Corferias, combina un servicio cálido, espacios de bienestar y la calidad de sus outlets gastronómicos, que lo convierten en un lugar ideal no solo para celebrar el amor, sino para crear memorias compartidas en cualquier momento del año.