Organismos de socorro del Quindío monitorean fábrica de fritos para evitar nuevas emergencias

La conflagración se generó en la madrugada del domingo 14 de septiembre en una parte de la fábrica de la empresa Frito Mix ubicada en la zona industrial del municipio de La Tebaida.

El director de la unidad departamental de Gestión del Riesgo del Quindío, Jaider Hidalgo indicó que el trabajo heroico de los bomberos de diferentes municipios fue clave para evitar una emergencia mayor debido a que en el sector hay guaduales y también había timbos de aceite que es un material altamente combustible lo que aumentaba el riesgo.

“Hubo un cronograma para tener monitoreado las 24 horas la situación porque ayer nos asustamos un poco , cuando se estaba incendiando de nuevo o estaba teniendo esa fase del incendio que volvía a arrancar, pues lo teníamos al lado de unos timbos de aceite. El aceite es un material altamente combustible y era lo que queríamos evitar", indicó.

Añadió: “El trabajo de los bomberos fue tan bueno que cuando ellos llegaron empezaron fue a cortar para que el incendio no se expandiera más y ahí evitar que se fuera hacia un guadual que está detrás de la fábrica y hacia el otro lado que están los timbos con aceite y sin desconocer la empresa Berland que maneja una cantidad de químicos".

Fue claro que una vez se reportó la contingencia iniciaron toda la coordinación para lograr atender en el menor tiempo, sin embargo, se han presentado nuevos focos de calor por lo que han intensificado el monitoreo para disminuir el riesgo de mayores afectaciones.

Destacó que están realizando remoción de escombros y bajar la temperatura que queda interna para contrarrestar cualquier novedad.

“Tenemos un monitoreo, bomberos se encuentran allá todavía de diferentes estaciones del departamento del Quindío. Cada 2 horas estoy consultando cómo va la situación. Al momento están haciendo remoción de escombros y tratando de bajar un poco la temperatura que queda interna", resaltó.

Enfatizó que es clave el trabajo articulado con los diferentes organismos de socorro del departamento e incluso llegaron al Quindío los Bomberos de Caicedonia, Valle del Cauca para apoyar la emergencia que fue de gran magnitud.