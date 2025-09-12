Congresista demócrata pide a Trump mantener certificación de Colombia en lucha contra las drogas

El congresista estadounidense Gregory Meeks, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, envió una carta al presidente Donald Trump pidiéndole mantener la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

El congresista estadounidense Gregory Meeks, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, envió una carta al presidente Donald Trump pidiéndole mantener la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

“Si bien la ley prevé reducciones en la asistencia, permite al Presidente mantener los niveles de financiación asignados por el Congreso si lo considera conveniente para el interés nacional de Estados Unidos (...) los insto a mantener la cooperación integral entre Estados Unidos y Colombia, que ha impulsado la seguridad, la prosperidad y la democracia regionales durante más de dos décadas”, inicia la comunicación de Meeks

El representante demócrata asegura que “una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la continuación de la asistencia estadounidense, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer a las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, e impulsar aún más la producción de coca y la actividad delictiva”, asegura el demócrata.

Meeks destacó que la alianza entre Estados Unidos y Colombia ha permitido desmantelar organizaciones criminales transnacionales, fortalecer el estado de derecho y consolidar a las fuerzas colombianas como unas de las más profesionales de la región.

Además, resalta que “cualquier política que debilite la cooperación ahora socavaría gravemente la capacidad de cualquier futuro presidente de Colombia para controlar la situación de seguridad y expandir las operaciones antinarcóticos”.

El legislador subrayó que entre enero de 2024 y junio de 2025, el 85 % de la inteligencia procesable utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF Sur) se originó en Colombia. Además, resaltó que solo en 2024 el país sudamericano incautó cerca de 1.000 toneladas de cocaína, lo que representó el 65 % de las incautaciones mundiales, y que este año podría alcanzar un récord de 288 extradiciones hacia Estados Unidos.

Meeks también reconoció el alto costo humano de este esfuerzo. Recordó que recientemente 13 policías fueron asesinados en Antioquia durante labores de erradicación de coca, lo que evidencia - dijo - el sacrificio de las fuerzas de seguridad colombianas en esta lucha.

El congresista advirtió que una eventual descertificación de Colombia significaría un “regalo” para las organizaciones criminales transnacionales y abriría espacio a actores externos como Rusia, China e Irán, que buscan expandir su influencia en América Latina.

“Cada dólar invertido en Colombia fortalece instituciones democráticas, debilita las redes criminales y protege la seguridad nacional de Estados Unidos”, señaló Meeks en la carta.