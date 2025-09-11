Parte médico Millonarios: Grave lesión de Juan Carlos Pereira ¿Cuál es el tiempo estimado de baja?

Millonarios sumó un nuevo triunfo, clave en su aspiración para meterse en el grupo de los ocho. Se impuso 1-0 en El Campín ante Deportivo Pasto, en un juego que dejó polémica. La otra buena noticia la dio Leonardo Castro, quien regresó a las canchas luego de un tiempo de baja largo tras sufrir fractura de peroné en la pierna izquierda a final es de marzo.

No obstante, no todo fue color de rosa para el Embajador. Juan Carlos Pereira se retiró entre lágrimas y en camilla sobre el minuto 84, luego de que al momento de dar un paso hacia el frente sintiera una molestia en su pierna izquierda.

Técnico de Pasto explotó contra el arbitraje tras polémica en derrota contra Millonarios

En rueda de prensa, Hernán Torres, entrenador del equipo, adelantó que se trataba de una ruptura de el tendón de aquiles, y que quedaban a la espera de los exámenes médicos para ser más precisos. En horas de la mañana de este jueves 11 de septiembre, el parte se hizo oficial.

Parte médico de Juan Carlos Pereira

El club, en un comunicado de prensa, precisó: "Millonarios FC, informa que, después del examen clínico y la valoración por especialista, se identifica que Juan Pereira presenta lesión del Tendón de Aquiles de su pie izquierdo".

Nicolás Arévalo se sincera: ¿Pudo dejar Millonarios para fichar por River Plate?

El volante de 32 años, quien justamente cumplió 200 partidos con la camiseta azul en el duelo ante Pasto, será programado para cirugía, la cual tendrá lugar la próxima semana.

¡200 veces el Sensei! 💪Ⓜ️⚽



Nuestro volante Juan Carlos Pereira ha superado la barrera de los 200 partidos defendiendo La Gloriosa Camiseta Azul. ¡Vamos Juan! 💙🔥🫡 pic.twitter.com/6mCqxGQhZj — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 11, 2025

¿Cuánto tiempo de baja tendría Pereira?

Para los deportistas, el tiempo de recuperación de esta lesión varía entre los seis y nueve meses, pero para volver a estar en el terreno de juego dependerá de la evolución de la misma.

Recientemente, el último futbolista de la Liga colombiana que sufrió esta lesión fue Carlos Bacca. El delantero, en un calentamiento, previo a un partido con el Junior a inicios de junio, sufrió la ruptura y no competirá en lo que queda del año.

Millonarios entrega el parte médico de Andrés Llinás, tras la dura lesión sufrida frente al Cali

La baja de Pereira no deja de ser sensible para el equipo Embajador, pues su aporte en la zona del medio campo ha sido considerable en los últimos juegos, basado en el liderazgo y la experiencia. Sin embargo, la posición parece cubierta por hombres como Stiven Vega, Dewar Victoria, Nicolás Arévalo

Además, el cartagenero se suma a un departamento médico en el que se encuentran el arquero Guillermo De Amores, Helibelton Palacios, Bruno Sávio, Cristian Cañozales o David Mackalister Silva.