La Selección Colombia de Futsal ya conoce sus rivales para el Mundial Femenino de la categoría

En la mañana de este lunes 15 de septiembre, el BGC Arts Center de Bonifacio Global City de Manila fue el escenario donde se llevó a cabo el sorteo del Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se celebrará en Filipinas.

Colombia, Brasil y Argentina son las tres representantes sudamericanas que participarán en el certamen, el cual se estará disputando del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Las tres selecciones ya conocen sus rivales para el torneo.

Brasil, dirigido por Wilson Saboia, presenta un plantel que tiene varias estrellas como Amandinha, Camila, Debora Vanin y Emilly, todas listas para luchar por el primer título de la historia y confirmar el favoritismo de la canarinha.

Colombia, liderada por la joven sensación Nicole Mancilla, buscará avanzar en un grupo en el que Canadá, con la brillante Esther Brossard, sueña con hacer historia. Además, de enfrentarse con España, dirigida por Claudia Pons y tres veces campeonas de Europa, que contará con las gemelas Irene y Laura Córdoba.

En el grupo del anfitrión, Argentina, liderada por Luciana Natta y Becha Núñez, parte como favorita, pero tendrá que superar a Filipinas, impulsada por el apoyo local y la inspirada Dionesa Tolentin.

Así quedaron conformados los grupos

Grupo A

Filipinas

Polonia

Marruecos

Argentina

Grupo B

España

Tailandia

Colombia

Canadá

Grupo C

Portugal

Tanzania

Japón

Nueva Zelanda

Grupo D

Brasil

Irán

Italia

Panamá