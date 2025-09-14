David Alonso terminó en el top 10 del GP de San Marino: Así quedó en el Mundial de Moto2

David Alonso logró concluir un nuevo fin de semana de competencias en la categoría de Moto2. El piloto colombiano concluyó el Gran Premio de San Marino con un destacado resultado que le permite sumar puntos en la tabla del mundial.

El joven de 18 años logró quedar en el puesto 11 en la clasificación del día sábado con un tiempo de 01:34.561, por lo que tomó partida este domingo en la octava final de la grilla. Sin embargo, logró remontar y así obtener un resultado destacable.

Le puede interesar: David Alonso se sinceró tras su primera victoria en Moto2 y reveló la clave para ganar en Hungría

¿Cómo le fue a Alonso en el GP de San Marino?

El triunfo se quedó en casa. El italiano Celestino Vietti, quien partió en el segundo puesto de la clasificación, logró la victoria en el circuito Marco Simoncelli con una ventaja de +0.747 sobre el belga Barry Baltus, mientras que el líder del campeonato, el español Manuel González, acabó sexto.

Por su parte, David Alonso tuvo una jornada en la que remontó del puesto 11 para lograr terminar en la octava. El piloto del Aspar Team encontró ritmo en la segunda mitad de la carrera y pudo mantenerse. Quedó muy cerca de la séptima posición y a +10.446 del ganador.

Lea también: Orgullo colombiano: Así sonó el himno nacional en Hungría tras la victoria de David Alonso en Moto2

Resultados del GP de San Marino / Foto: Moto2 Ampliar

Así quedó Alonso en la clasificación del Moto2

Alonso sumó en el GP de San Marino 8 puntos, que le permiten ubicarse en la casilla 12 del Mundial de Moto2, que es liderado por el español Manuel González, quien tiene un acumulado de 227 puntos. El colombiano, por su parte, cuenta con 84 unidades.

Posición Piloto Puntos 1. Manuel González 227 2. Diogo Moreira 188 3. Arón Canet 188 12. David Alonso 84

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso?

Al Mundial de Moto2 le restarán seis carreras para acabar la temporada, en las que Alonso espera conseguir buenos resultados para escalar posiciones. Vale la pena mencionar que ya sabe lo que es ganar en esta categoría, pues se impuso en el GP de Hungría.

El próximo gran premio tendrá lugar entre el 25 y 28 de septiembre, cuando se dispute el GP de Japón en el circuito de Mobility Resort Motegi.