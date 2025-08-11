Estudiante sería responsable de supuesto panfleto contra colegio en el Atlántico

El rector de la Institución Educativa Técnica de Villa Olímpica, Leonardo Vargas Delgado, confirmó que el plantel continúa desarrollando sus actividades con total normalidad, luego de que circularan mensajes que generaron preocupación entre algunos padres de familia.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según explicó, la institución no ha recibido amenazas directas. La información que causó alarma habría surgido en grupos de padres del barrio Villa Olímpica y fue comunicada por docentes en la mañana de este lunes.

Más información Asciende a cinco las personas muertas por incendio en el edificio Flores del Recreo en Barranquilla

“Cuando fui informado, activamos la ruta con la Secretaría de Gobierno y de inmediato la Policía Nacional, con todas sus especialidades, llegó a la institución para evaluar la situación”, señaló Vargas Delgado.

Mensajes habrían sido elaborados por estudiantes

Las autoridades manejan como hipótesis que los mensajes habrían sido elaborados por uno o varios estudiantes, con el objetivo de suspender clases durante la semana de corte preventivo y entrega de trabajos y evaluaciones.

Actualmente, el colegio cuenta con patrullaje policial y seguridad privada, se han restringido los accesos de personas externas y se realizan requisas de manera preventiva.

LEA TAMBIÉN: Alcaldía de Barranquilla decreta tres días de duelo por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

El rector envió un mensaje de tranquilidad a los más de 1.500 estudiantes y sus familias:

“Estamos en clases normales, las autoridades están al frente y no hay riesgo. Les pedimos a los padres y a la comunidad prudencia y calma para no generar pánico innecesario”, dijo.