ICETEX y el Fondo de Atención a Población Rrom: entérese de la fecha límite para aplicar

En la cuenta de X del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), se realizó un recordatorio para aquellos que estén interesados en participar en el Fondo de Atención a Población Rrom.

Los créditos condonables que se otorgarán para este fondo serán para las personas colombianas, pertenecientes al pueblo RROM registrados en diferentes “KUMPAÑY”, que se encuentren registrados en el censal oficial del Ministerio del Interior.

Un dato a tener en cuenta, es que los KUMPAÑY, son una minoría étnica, reconocida en Colombia como comunidades romaní o gitanos. Asimismo, los beneficiarios podrán acceder a ciertos beneficios si cumplen con los requisitos estabelcidos.

¿Quiénes serán los destinatarios?

Antes de realizar la aplicación para este fondo, se deben resaltar don puntos importantes: hay un beneficio para aquellos que entren a una universidad a realizar un posgrado, y existe otro beneficio para los que realicen un técnico o tecnólogo.

Para los que estén en proceso de admisión en una universidad que esté acreditada y sea reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, y que al momento de la legalización del crédito condonable se encuentren admitidos por la IES (Institución de Educación Superior).

Por otro lado, serán destinatarios aquellas personas que estén cursando un programa académico (técnico profesional, tecnológico), cada crédito condonable que se otorgue en el marco de este fondo cubrirá los siguientes rubros sin ser retroactivo:

Matrícula Ordinaria: Hasta por cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por período académico que se gira directamente a la Institución de Educación Superior.

Hasta por cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por período académico que se gira directamente a la Institución de Educación Superior. Apoyo de sostenimiento: 2 SMLMV ($2.847.000 COP) por semestre (cada seis meses), valor que se girará directamente a la cuenta bancaria registrada por el beneficiario.

Requisitos y fecha límite para postularse

Para poder participar en este programa académico, es importante que cuente con los siguientes requisitos:

Ser colombiano (a).

Pertenecer a la comunidad romaní o gitana.

Presentar la documentación básica: cédula, certificación de que se encuentra en proceso de admisión en alguno institución educativa y la firma de papeles con la universidad o centro educativo al que haya aplicado.

Las fechas están organizadas de la siguiente manera (la fecha límite para inscribirse es el 19 de septiembre):

Publicación de Términos de referencia para consulta – 25 de agosto de 2025

– 25 de agosto de 2025 Inscripción y registro en la convocatoria – 25 de agosto al 19 de septiembre de 2025

– 25 de agosto al 19 de septiembre de 2025 Cargue documental – 25 de agosto al 29 de septiembre de 2025

– 25 de agosto al 29 de septiembre de 2025 Subsanación documental * – 25 de agosto al 3 de octubre de 2025

* – 25 de agosto al 3 de octubre de 2025 Verificación de cumplimiento de requisitos y calificación – 8 al 15 de octubre de 2025

– 8 al 15 de octubre de 2025 Publicación de resultados – 24 de octubre de 2025

– 24 de octubre de 2025 Firma de garantías / legalización del crédito – 29 de octubre al 5 de noviembre de 2025

