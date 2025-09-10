MinHacienda radica concepto no favorable a Reforma al Icetex: Juvinao responde que no hay impacto fiscal
El proyecto de ley está siendo discutido en segundo debate en la plenaria de la Cámara.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, emitió concepto no favorable al proyecto de ley que busca reformar el Icetex y que se está discutiendo en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Según indica el documento, las iniciativas de reforma “representan una afectación que tendría como punto de partida el valor de la cartera ($8,9 billones), donde una eventual disminución en tasas, posibles condonaciones y dificultades de recuperación requerirían respaldo fiscal de la Nación por el valor afectado, o incluso por la totalidad de los $8,9 billones en un escenario extremo”.
Ante esto, argumentan que el concepto no favorables responde a los riesgos de inconstitucionalidad “descritos y las graves consecuencias que el mismo tendría para el Icetex y para el Presupuesto General de la Nación”, motivo por el que también solicitan se tengan en cuenta las anteriores consideraciones, “para las deliberaciones legislativas respectivas”.
“No tiene impacto fiscal”: Juvinao responde al Pacto Histórico y al Ministerio de Hacienda
A propósito, la representante a la Cámara por la Alianza Verde y autora de la iniciativa, Catherine Juvinao, explicó que lo que incluye esta reforma al Icetex son las medidas que la entidad ya ha solicitado al Ministerio de Hacienda, entre estos mas 700 mil millones de pesos para las condonaciones y subsidios a las tasas de interés.
“Hay medidas que no requieren ningunos ingresos adicionales, además de los que el ICETEX ya pedía, que tienen que ver con todos los temas de modernización tecnológica de la entidad. Y le quiero decir, para que se entere por si no lo sabe, el ICETEX para todo el tema de modernización de la entidad ya tiene, ojo, programas de modernización y transformación, 62 mil millones de pesos. Esto es plata que ya tiene el ICETEX”.
Agregó Juvinao que el Icetex ya cuenta con un presupuesto de 2 mil millones de pesos para gastos en infraestructura física, 18 mil para gastos en infraestructura tecnológica de sistemas, 29 mil en programas de fortalecimiento comercial y de mercado, 6 mil millones en proyectos de transformación y competitividad; y 2 mil en proyectos de inteligencia de negocios.
La representante advirtió además que “en el Ministerio de Educación y en el Icetex estaban hace dos días construyendo un concepto negativo a la carrera” y dijo que desde que se radicó la iniciativa, invitó al Gobierno Nacional a participar de la discusión pero no obtuvo respuestas.