Permanencia estudiantil está en juego por eliminar subsidio a la tasa en créditos del Icetex: ACIET

La asociación de instituciones de educación superior (ACIET), que reúne a 103 universidades públicas y privadas del país, manifiesta que suspender el subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos que otorga el Icetex, implica que los beneficiarios verán un incremento significativo en el valor de sus cuotas, pasando de una tasa subsidiada cercana al 5% a una tasa real superior.

Alertan que el mayor impacto será para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y que diversos reportes señalan que las cuotas han alcanzado cifras que podrían llegar a ser impagables, lo que ha llevado a considerar posibles medidas de intervención para proteger a los jóvenes más vulnerables.

“Más allá de los números, lo que está en juego es la permanencia estudiantil, con el consecuente impacto en la salud psicosocial y en el tejido social de las familias, dado el riesgo de que miles de jóvenes no puedan culminar sus estudios, dignificar su vida ni aportar al desarrollo del país”, indica la Asociación.

Insisten que el reto es encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad y la justicia social, y reiteran la importancia de examinar alternativas para ayudar a los estudiantes.

“Estamos convencidos de que este momento debe asumirse como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la inclusión, la permanencia y la formulación de políticas claras y sostenibles en el tiempo”, concluyen.