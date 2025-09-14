Barranquilla

Mujer que cayó de un cuarto piso en Soledad ha sido sometida a cuatro cirugías

Se trata de Johanna Baca. Su estado de salud es estable, según el más reciente parte médico.

Conjunto residencial donde ocurrieron los hechos.

Conjunto residencial donde ocurrieron los hechos.

Johanna Baca Echeverría, la joven que resultó gravemente herida tras caer desde un cuarto piso en un aparente caso de violencia de género, continúa su recuperación en la Clínica La Misericordia Internacional, luego de ser sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El hecho ocurrió la noche del pasado martes en el conjunto residencial Puerto Armónica, en el municipio de Soledad, y tiene como principal señalado a su pareja sentimental, Edison García Serrano. Las autoridades investigan si se trató de un acto deliberado de violencia intrafamiliar.

Más información

De acuerdo con el reporte entregado por la clínica, Johanna Baca ha sido sometida con éxito a cuatro cirugías en ambos brazos, debido a las fracturas sufridas tras la caída. Aún está pendiente una intervención quirúrgica adicional.

En cuanto a la fractura de cadera que también presenta la paciente, los especialistas, tras una reciente valoración, consideran que posiblemente no será necesaria una cirugía para tratar esa lesión.

Requiere donaciones de sangre

La Clínica La Misericordia hizo un llamado para donar sangre, ya que la paciente continúa requiriendo este apoyo vital. Las donaciones deben hacerse a nombre de Johanna Baca Echeverría.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad