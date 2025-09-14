Mujer que cayó de un cuarto piso en Soledad ha sido sometida a cuatro cirugías

Johanna Baca Echeverría, la joven que resultó gravemente herida tras caer desde un cuarto piso en un aparente caso de violencia de género, continúa su recuperación en la Clínica La Misericordia Internacional, luego de ser sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

El hecho ocurrió la noche del pasado martes en el conjunto residencial Puerto Armónica, en el municipio de Soledad, y tiene como principal señalado a su pareja sentimental, Edison García Serrano. Las autoridades investigan si se trató de un acto deliberado de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el reporte entregado por la clínica, Johanna Baca ha sido sometida con éxito a cuatro cirugías en ambos brazos, debido a las fracturas sufridas tras la caída. Aún está pendiente una intervención quirúrgica adicional.

En cuanto a la fractura de cadera que también presenta la paciente, los especialistas, tras una reciente valoración, consideran que posiblemente no será necesaria una cirugía para tratar esa lesión.

Requiere donaciones de sangre

La Clínica La Misericordia hizo un llamado para donar sangre, ya que la paciente continúa requiriendo este apoyo vital. Las donaciones deben hacerse a nombre de Johanna Baca Echeverría.