Otro hecho sicarial en el Quindío: un menor de edad es la nueva víctima

Armenia

El lamentable hecho se registró en la noche del miércoles 10 de septiembre en el sector del Colegio Gabriela Mistral en el municipio de La Tebaida donde un menor de edad fue atacado con arma de fuego y debido a la gravedad de las heridas falleció.

De acuerdo con el secretario de Gobierno del municipio, Guillermo Gómez la patrulla de la Policía estaba realizando recorridos cuando escucharon las detonaciones y al llegar al lugar evidenciaron a la víctima sin signos vitales.

El funcionario sostuvo que el menor era un habitante en situación de calle y consumidor de sustancias estupefacientes por lo que adelantan las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables para su respectiva judicialización.

“Según el reporte de la Policía Nacional la patrulla se encontraba realizando patrullaje en la zona cuando escucharon una detonaciones al llegar al lugar encontraron una persona de sexo masculino tendida en la vía pública. La víctima era un habitante en condición de calle, consumidor de sustancias de estupefacientes, según el informe preliminar que nos da la Policía Nacional, quien fue la que llegó a verificar los hechos", informó.

De otro lado, mencionó que han intensificado los planes de control en la lucha contra la criminalidad en el municipio teniendo en cuenta que los últimos hechos sicariales del departamento se han concentrado allí.

“Queremos informar a la comunidad que la lucha contra la criminalidad durante esta semana se han logrado importantes acciones, cinco capturas por tráfico de estupefacientes y una captura por hurto calificado. La recuperación de una motocicleta por eso nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del municipio. Seguimos trabajando para garantizar un entorno seguro y tranquilo para toda nuestra comunidad tebaidense", afirmó.

Informó que en lo corrido de la semana capturaron a cinco personas por el delito de tráfico de estupefacientes, una por hurto calificado y se recuperó una motocicleta así que destacó que el trabajo para garantizar un entorno seguro para la comunidad.

“Desde la administración municipal lamentamos estos hechos que se vienen presentando, pero las autoridades nos dan un parte que han sido personas actores criminales con las que han venido sucediendo estos hechos", destacó.

Añadió: “Igualmente aquí seguimos trabajando incansablemente por la seguridad de todos nuestros habitantes, desde la administración municipal y con la fuerza pública y siempre enfocándonos a la estrategia del trinomio de la seguridad que es administración municipal, fuerza pública y el componente más importante los ciudadanos si todos nos unimos podemos sacar el municipio adelante".

En lo corrido del año se han registrado 137 homicidios en el departamento, Armenia es el municipio con mayor número de casos con 68 y La Tebaida ya son 20 homicidios.