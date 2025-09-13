Eslovaquia termina con el sueño de Colombia de regresar a los Qualifiers de la Copa Davis

Nicolás Mejía, raqueta número uno de Colombia en el equipo de Copa Davis. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) / Guillermo Legaria

Este sábado culminó la serie Eslovaquia Vs. Colombia, por un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis. A pesar del emocionante punto conseguido por Adriá Soriano en el cierre de la jornada del viernes, el equipo de Alejandro Falla sufrió dos derrotas en los puntos de este sábado.

En los dobles, la pareja conformada por Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez fue superada en sets corridos por la dupla de Milos Karol y Lukas Klein, con parciales 6-4 y 6-3.

Con la serie 2-1 a favor de los eslovacos, Nicolás Mejía estaba obligado a ganar el cuarto punto para empatar la llave y mantener abierta la confrontación; no obstante, en el duelo ante Norbert Gombos, la raqueta número uno del país fue superado por un doble 6-4.

Le puede interesar: Emiliana Arango continúa su paso seguro en el WTA 500 de Guadalajara y ya está en semifinales

Con la serie 3-1 y resulta a favor de Eslovaquia, ambos capitanes acordaron no disputar el quinto y último punto, el cual disputaría Alex Molcan y Adriá Soriano.

¿Qué viene ahora?

Eslovaquia clasificó de esta manera a los Qualifiers de la Copa Davis; Colombia, por su parte, esperará rival para disputar los playoffs del Grupo Mundial I el próximo año. Colombia no disputa los Qualifiers de la Copa Davis desde el año 2023.