Emiliana Arango cae en la final del WTA 500 de Guadalajara

El sueño de Emiliana Arango terminó convertido en una pesadilla, luego de padecer problemas de salud durante la final del WTA 500 de Guadalajara, en México. La joven estadounidense Iva Jovic la derrotó en la final en sets corridos.

El juego, que tuvo una duración de una hora y 40 minutos, se inclinó para la tenista de 17 años con parciales 6-4 y 6-1. Emiliana plantó lucha durante el primer parcial, en el cual se presentaron quiebres continuos en los últimos games; mientras que en el segundo parcial no pudo resistir en medio de sus dificultades físicas.

¿Qué le pasó a Emiliana Arango?

La colombiana de 24 años, quien accedió hasta la final sin perder un solo set, presentó problemas gastrointestinales. En el segundo set pidió asistencia médica y estuvo ingiriendo algunos alimentos en busca de sentirse un poco mejor, resistiéndose a abandonar el partido.

Según se explicó en un comunicado, la intoxicación de Emiliana Arango se presentó durante el día anterior. Su condición no le permitía estar disponible para el juego; sin embargo, “por respeto” a su rival y al certamen, decidió presentarse.

“Le quiero dar las gracias a todos, me hicieron mucha fuerza durante toda la semana. Aquí en México me siento en casa y es muy lindo poder venir a jugar acá”, comentó Emiliana tras recibir su reconocimiento al ser finalista del certamen. Adicionalmente, felicitó a su rival, quien tuvo algunas lágrimas de emoción.

Al final del partido, Iva Jovic se acercó a Emiliana Arango para abrazarla y consolarla por este mal momento. La joven estadounidense eliminó durante el mismo torneo a la cucuteña Camila Osorio, a quien superó en octavos de final, con parciales 6-4 y 6-2.

Emiliana, nueva raqueta número uno de Colombia

Su buen desempeño a lo largo del torneo, le permitirá a Emiliana Arango ascender varias posiciones en el Ranking de la WTA, convirtiéndose en la mejor en la raqueta número uno femenina de Colombia, asegurándose un lugar en el Top 60 del escalafón.