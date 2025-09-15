El SENA lamenta la muerte de dos aprendices en un accidente de tránsito en Urabá

Mutatá- Antioquia

La regional del SENA en Antioquia lamentó el accidente de tránsito en el que murieron dos aprendices de la institución . En un comunicado manifestó que en el bus de servicios especiales contratado para el desplazamiento de la subregión a Medellín viajaban 25 estudiantes.

La entidad manifiesta que son cinco las personas lesionadas: el profesional de deportes de Bienestar al Aprendiz, la enfermera de Bienestar al Aprendiz del Centro y tres aprendices, quienes se encuentran fuera de peligro. El conductor de la empresa transportadora fue trasladado a la Clínica Panamericana para su atención.

“Queremos expresar el día de hoy las condolencias a las familias de los dos aprendices que perdieron la vida en este suceso tan lamentable, en el cual se desplazaban veinticinco de nuestros aprendices entre la vía Chigorodó- Mutatá. Es para nosotros un trágico suceso, que nos duele en el corazón, porque realmente es nuestra familia SENA la que está sufriendo este lamentable hecho. Quiero decirles que vamos a hacer el más sincero acompañamiento, que todos vamos a estar unidos para salir adelante en esta trágica noticia”, señaló Emily Elisa Coronado Garcés, directora (e) del SENA de la Regional Antioquia.

Agregó que la autoridad de tránsito está investigando el accidente, mientras que el SENA Antioquía se comprometió a brindarle el acompañamiento a las familias de las víctimas.