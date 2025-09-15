El Costeño y El Hermano, sicarios del magnicidio de Miguel Uribe, serán trasladados a cárceles

La tarde de este lunes 15 de octubre, se conoció que dos de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay serán trasladados desde las instalaciones del bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá a cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-.

Se trata de Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, supuesto coordinador logístico del atentado, y de William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’ conductor del Volkswagen azul, uno de los vehículos utilizados para planear y perpetrar el atentado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito.

La razón, es que ya cumplieron la etapa de detención transitoria en las celdas del ente acusador. Por ello, serán enviados a cárceles de máxima seguridad.

Hay que recordar que, por estos hechos ya fue sancionado a 7 años alias Tianz, el menor que disparó contra el político. Y, permanecen privados de la libertad también Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez, Carlos Eduardo Mora González y Harold Barragán Ovalle.

Todos están vinculadas formalmente a la investigación, de acuerdo con su posible responsabilidad en el magnicidio, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos permanecen privados de la libertad.