Cronología: Los dos últimos meses de Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe antes de su muerte

El senador Miguel Uribe, quien falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, se encontraba hace dos meses, exactamente el 7 de junio en el parque El Golfito en la localidad de Fontibón en Bogotá, en donde realizaba un recorrido como parte de la divulgación de su campaña a la presidencia.

En una tarima improvisada en el lugar, se dirigió a la comunidad enfocándose en dos temas principales, el porte de armas y la política pública de discapacidad y salud mental, hasta que tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en su pierna izquierda, silenciaron su discurso.

El precandidato fue trasladado a la Clínica Medicentro de Fontibón, unidad de atención más cercana en la que se le realizaron las maniobras necesarias para estabilizar sus signos vitales, asegurar su vía aérea, controlar el sangrado y proteger su función cerebral. Una fractura en el cráneo fue la primera imagen que lograron evidenciar los médicos.

Posteriormente y bajo la coordinación de la familia del precandidato y la Secretaría Distrital de Salud, fue trasladado a la Fundación Santa Fe para recibir atención especializada.

En la misma noche del sábado, Miguel fue sometido a una intervención neuroquirúrgica vascular periférica, y también en su muslo izquierdo.

Un nuevo parte médico se dio a conocer en la mañana del lunes, en el que se anunciaba que Miguel, permanecía en estado crítico y con escasa respuesta a los manejos médicos; y cuya situación, era de máxima gravedad y bajo pronóstico reservado.

Luego de cumplirse las 72 horas clave para conocer la evolución del precandidato, se confirmó que, en medio de la severidad de su condición clínica, existían indicios de mejoría neurológica por una disminución del edema cerebral que tenía.

Otras intervenciones quirúrgicas llegaron para disminuir su presión cerebral, y en medio altibajos, se presentó un sangrado agudo en su cerebro, llevando su condición a extremadamente crítica.

El 24 de junio, con el fin de desescalar su gravedad, le fueron realizadas una traqueostomía y gastrostomía, para facilitar su respiración y alimentación.

Para el 14 de julio, el doctor Adolfo Llinás, director médico de la Fundación Santa Fe, comunicó el inicio del protocolo de neurorehabilitación, para recuperar poco a poco su conciencia, ante la evolución que se había evidenciado.

Transcurrió un mes más, con pocos detalles del estado del senador, y para este 9 de agosto, una notificación de la Fundación, alertó al país, Miguel había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central, que requirió intervenciones de urgencia para estabilizarlo, y su estado retornó a un nivel crítico, sumado a la sedación profunda.

En la madrugada de hoy, 11 de agosto, la lucha del senador Miguel Uribe Turbay finalizó. La causa de su muerte está en su herida original, ocasionada por los disparos que recibió en su cabeza