Dir. del WOLA analiza los posibles escenarios ante una descertificación y las tensiones con Petro

En 10 AM de Caracol Radio estuvo el director del programa de Supervisión de la Política de Defensa en Washington Office on Latin America (WOLA), y habló sobre la relación entre EE. UU. con el gobierno de Gustavo Petro, la situación con Venezuela y los posibles escenarios ante una posible descertificación para Colombia.

El director del WOLA declaró que lo más probable, es que le quiten la certificación al gobierno Petro por no cumplir con lo estipulado en cuanto a la lucha contra las drogas y el narcotráfico:

“La ley deja al Gobierno de Estados Unidos suspender los castigos, entonces probablemente van a hacer eso, no van a recortar los pocos programas de ayuda que quedan después de los recortes del Gobierno de Trump a principios de año, probablemente no va a haber un castigo en los bancos internacionales para Colombia”, explicó Isacson.

Asimismo, dijo que la administración del gobierno Trump es bastante impredecible, pues un día puede tomar cierta decisión, y luego otra. También recordó cuando en los 90, bajo el gobierno de Samper, ha Colombia se le quitó la certificación porque en aquel entonces, las FARC, el cartel de Medellín y grupos paramilitares merodeaban y participaban en cultivos de siembra de coca para narcotráfico.

El gobierno de Petro no ha hecho nada frente a la producción de coca

Isacson aseguró que Colombia sigue siendo el principal distribuidor de coca en el mundo, y que va más de tres décadas igual. Sin embargo, rescata algunas cosas: “el gobierno tiene algunas cosas para mostrar, excepto los cultivos ilícitos, ese sería el único gran problema; el tema de los cultivos ilícitos. Yo creo que en general en lo otro el gobierno ha cumplido tanto como los otros”.

