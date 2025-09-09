El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lo que quiere Trump es un cambio de régimen en Venezuela: exfuncionaria del Pentágono y Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en el proceso de decidir si certifica el desempeño de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión se conocerá antes de este 15 de septiembre.

Ante una eventual descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, el país enfrentaría consecuencias profundas, principalmente, en la lucha antidrogas y sus relaciones bilaterales.

En este escenario, el país perdería recursos determinantes para inteligencia, helicópteros y entrenamiento, lo que afectaría las incautaciones de cocaína, que han llegado a niveles históricos.

No obstante, Washington también arriesgaría su influencia regional, justo cuando busca presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La cooperación entre Fuerzas Armadas, Policía y agencias como la DEA y la CIA también se pondría en riesgo.

En desarrollo...