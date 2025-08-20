“Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema”: Petro

Congreso

En medio del consejo de ministros que el presidente Gustavo Petro adelantó este martes 19 de agosto, el mandatario habló sobre la intención del Gobierno estadounidense de Donald Trump de irrumpir en territorio venezolano, donde se encuentran grupos de narcotráfico para combatirlos.

“Diosdado (Cabello, ministro del Interior venezolano) dice que en Venezuela no están, sí están. Yo lo que he hecho es invitarlos a sacarlos, coordinando”, comenzó diciendo Petro.

El mandatario fue enfático en que “los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia a lo mismo, porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida”.

Por esta razón, Petro aseveró que “yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error”. Además señala que “no es como la prensa dice que entonces somos aliados de Maduro; yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar, cualquiera que sea el año”.

Sobre el cierre de su mandato, el presidente aseguró que “el mío está fijado por la Constitución, entonces nosotros nos vamos el 6 de agosto y el 7 ya salimos de aquí”. Dijo Petro que “no tengo nada que llevarme porque aquí no me gusta casi nada de aquí… malos recuerdos”.