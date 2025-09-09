El pueblo colombiano debe decidir si avanza o retrocede a las fosas comunes:Petro por caída de Milei

Cómo una gran derrota del neoliberalismo en el mundo, demonismo el presiente Gustavo Petro a la caída de Javier Milei en las elecciones de Buenos Aires.

Resaltó el gran cambio que tuvo la sociedad argentina, para que en tan solo unos meses reaccionara y decidieran que ya no les sirve sus políticas.

“A Milei lo llevaron como héroe a Davos, porque le parecía a los megamillonarios del mundo, que era el líder que demostraría que el neoliberalismo sirve. Es el pueblo argentino el que ahora dice, con su voto, que no sirve; y era el único ejemplo mundial que quedaba”, puntualizó.

Aseguró que las ideas neoliberales solo llevan a la humanidad a su extensión.

¿Cuál es la relación de Colombia con la caída de Milei?

El presidente Petro resaltó su propuesta de acuerdo nacional para salir del neoliberalismo, sin embargo, recalcó que los ”megarricos colombianos“ no lo permitieron.

“Creyeron que acuerdo nacional era arrodillar al presidente para aceptar el neoliberalismo”.