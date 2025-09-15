“Con el gobierno de Petro todos pierden”: senador Enrique Cabrales en foro del Centro Democrático

Cartagena

En el marco del Foro por el Futuro de Colombia, organizado por el Centro Democrático y moderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión IV, presentó una radiografía de la realidad del departamento y de la nación, señalando la necesidad urgente de devolverle seguridad, oportunidades y desarrollo a los colombianos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante su intervención, Cabrales destacó tres ejes centrales: seguridad, desafíos sociales y situación económica. Bolívar es uno de los departamentos más golpeados por la pobreza en el país, con el 53,8% de los hogares en esta condición. Cartagena, la joya del Caribe, lamentablemente se ha convertido en la ciudad con mayor pobreza entre las principales capitales, con 390 mil personas en condición de pobreza y más de 125 mil en pobreza extrema.

El senador denunció que el déficit habitacional afecta al 54,8% de los hogares del departamento y criticó la suspensión del programa” Mi Casa Ya” por parte del Gobierno de Gustavo Petro, que dejó a miles de familias sin acceso a vivienda digna.

En materia de salud, recordó que Bolívar concentra cerca del 7% de la deuda nacional, con más de 21 mil millones de pesos. Cabrales advirtió sobre la crítica situación del sur de Bolívar, convertido en corredor estratégico del narcotráfico y en escenario de minería ilegal, donde grupos como el Clan del Golfo y el ELN desplazan a comunidades enteras.

Señaló que solo en 2025 más de 900 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado.

Propuestas del Centro Democrático lideradas por el senador Enrique Cabrales:

● Proyecto de ley para destinar bienes de la SAE a programas sociales en salud, educación, cultura y atención a víctimas.

● Creación de un Fondo de Mitigación contra la trata de personas y la explotación sexual infantil.

● Regulación del uso de redes sociales en menores de edad, acompañada de programas culturales y deportivos.

● Política pública de Familias Guardabosques para transformar a campesinos en defensores del medio ambiente y enemigos del narcotráfico.

● Iniciativas legislativas en agua potable, alcantarillado y proyectos sociales para municipios de Bolívar.

Cabrales cuestionó duramente la política económica del Gobierno Petro, denunciando una “dictadura fiscal” que golpea a trabajadores, pescadores, comerciantes y familias con más impuestos, mientras el gasto en burocracia crece a costa de la inversión social y productiva.

Finalmente, advirtió que sin seguridad no habrá elecciones libres en 2026. “Desde Bolívar levantamos la voz para decir que Colombia sí tiene futuro y merece ser libre. En 2026 no solo vamos a elegir un cargo, vamos a elegir el rumbo de nuestra nación”, concluyó.