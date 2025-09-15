Armand Duplantis lo volvió a hacer: Oro y nuevo récord mundial en el salto con pértiga

Armand Duplantis con la medalla de oro conseguida durante el Mundial de Atletismo de Tokio. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images) / Cameron Spencer

El pertiguista sueco Armand Duplantis logró este lunes la medalla de oro en los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que, además, volvió a batir su propio récord mundial con 6,30 metros en su tercer y último intento.

Duplantis se hizo con la prueba con una cómoda diferencia. La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el bronce para el australiano Kurtis Marschall (5,95), con marca personal.

Desde su primera medalla de oro en 2018 en los Europeos de Berlín y en la prueba de la Liga Diamante de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante.

Desde entonces ha ganado dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos al aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Liga Diamante, competición en la que ha conquistado cinco veces el ‘diamante’.

¿Qué dijo Duplantis tras el oro?

“Estoy tan feliz que no encuentro palabras para poder explicarlo. Durante las últimas dos semanas disfruté mucho de estar en Tokio. He estado disfrutando muchísimo de todo y siento que la única manera de irme de Japón era batiendo el récord mundial. Esa era mi mentalidad”, comentó el sueco en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

“No sé qué me depara el futuro en este momento, no me importa. Simplemente, disfrutaré esto ahora mismo. Me sentí muy bien todo el día y sabía que tenía el récord dentro de mí. Si tengo la pista adecuada, sé que todo es posible y hoy me alegro de que todo haya salido bien”, añadió.

A respecto, concluyó: “tan pronto como despego, desde la transición del suelo al aire, sé si el salto será válido. Sé si he transferido suficiente energía o si realmente no va a funcionar. La carrera lo dice todo, todo se trata de velocidad, y hoy noté que era bueno el salto. Mientras tenga eso bien, sé que funcionará para mí”.