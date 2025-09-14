Medalla de bronce para Colombia en Mundial de Atletismo: Sensacional presentación de Natalia Linares

Colombia subió por primera vez al podio en el Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón. Natalia Linares, en una gran presentación, logró quedarse con la medalla de bronce en la prueba de salto largo.

A la lucha por las medallas llegó luego de haber logrado el sexto puesto en las semifinales, tras conseguir un registro de 6 metros con 66 centímetros. Para este domingo, concretó la gesta superando la marca del sábado.

✨🇨🇴 Natalia Linares, bronce mundial ✨

Con 22 años, la colombiana vuela 6.92m en Tokio 2025 y se sube al podio global del salto largo. pic.twitter.com/7xLZhT8Vzh — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) September 14, 2025

La ganadora de la medalla de oro fue la estadounidense Tara Davis-Woodhall, quien tuvo un registro de 7.13, quien hizo la mejor marca mundial de la temporada con su salto. Le siguió la alemana Malaika Mihambo con un salto de 6.99.

Linares se quedó con la medalla de bronce al conseguir su marca personal con un 6.92. Así, se suma a una nueva medalla, luego de haber ganado el Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y oro en los Panamericanos de Santiago 2023.

Linares, la décima medalla de Colombia en mundiales de atletismo

Con su logro, Linares, de 22 años, le dio al país la décima medalla en un Mundial de Atletismo. El recuento es de 4 oros, 3 platas y 3 bronces. Así queda el recuento de medallas: