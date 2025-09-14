Medalla de bronce para Colombia en Mundial de Atletismo: Sensacional presentación de Natalia Linares
El país llegó a 10 medallas en los Mundiales de Atletismo.
Colombia subió por primera vez al podio en el Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón. Natalia Linares, en una gran presentación, logró quedarse con la medalla de bronce en la prueba de salto largo.
A la lucha por las medallas llegó luego de haber logrado el sexto puesto en las semifinales, tras conseguir un registro de 6 metros con 66 centímetros. Para este domingo, concretó la gesta superando la marca del sábado.
La ganadora de la medalla de oro fue la estadounidense Tara Davis-Woodhall, quien tuvo un registro de 7.13, quien hizo la mejor marca mundial de la temporada con su salto. Le siguió la alemana Malaika Mihambo con un salto de 6.99.
Linares se quedó con la medalla de bronce al conseguir su marca personal con un 6.92. Así, se suma a una nueva medalla, luego de haber ganado el Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y oro en los Panamericanos de Santiago 2023.
Linares, la décima medalla de Colombia en mundiales de atletismo
Con su logro, Linares, de 22 años, le dio al país la décima medalla en un Mundial de Atletismo. El recuento es de 4 oros, 3 platas y 3 bronces. Así queda el recuento de medallas:
- Natalia Linares, bronce en salto largo de Tokio 2025
- Flor Denis Ruiz, plata en lanzamiento de jabalina de Budapest 2023
- Anthony Zambrano, plata en los 400 metros de Doha 2019
- Caterine Ibargüen, bronce en salto triple de Doha 2019
- Eider Arévalo, oro en 20 km marcha de Londres 2017
- Caterine Ibargüen, plata en salto triple de Londres 2017
- Caterine Ibargüen, oro en salto triple de Pekín 2015
- Caterine Ibargüen, oro en salto triple de Moscú 2013
- Caterine Ibargüen, bronce en salto triple de Daegü 2011
- Luis Fernando López, oro en 20 km marcha de Daegü 2011