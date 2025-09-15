Ciclismo

Así le fue a Nairo Quintana en su reaparición con el Movistar Team

El colombiano volvió a correr tras una dura caída que sufrió el pasado 7 de agosto durante la Vuelta a Burgos.

Nairo Quintana en su participación en el Trofeo Matteotti. (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

En el día que se cerró la edición 80 de la Vuelta a España, Nairo Quintana reapareció en las carreteras de Europa con el Movistar Team. El ciclista boyacense duró un mes y medio fuera de la competencia a raíz de una dura caída.

Nairo dijo presente en el Trofeo Matteotti, una carrera italiana de un día que se disputa en las cercanías de Pescara y que rinde homenaje al político Giacomo Matteotti, diputado asesinado en 1924.

¿Cómo le fue a Nairo?

En su regreso a la competencia, Nairo Quintana terminó en el puesto 23 de la prueba, llegando en el pelotón principal y con el mismo tiempo del ganador, el mexicano Isaac Del Toro, que firmó un tiempo de 4H23′45″. El podio lo completaron el portugués Rui Costa y el español Miguel Pau, respectivamente.

Nairo no corría desde el pasado 7 de agosto, día que sufrió una durísima caída durante la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. A la postre, los golpes que sufrió en dicha oportunidad le obligaron a no competir en la Vuelta a España, competencia que está en su calendario.

¿Cómo le fue a los otros colombianos?

El Trofeo Matteotti contó con la presencia de otros cuatro colombianos, Diego Pescador terminó 32 con el mismo tiempo del pelotón principal; Germán Darío Gómez ocupó el puesto 65 a 4′18″. Por su parte, William Colorado y Kevin Castillo debieron abandonar la carrera.

