🔴Santa Fe Vs. Deportivo Cali, gran final de la Liga femenina: Siga EN VIVO la transmisión

<b>Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentan por la obtención del título de la Liga Femenina en el 2025</b>, se repite la final del 2024, siendo a su vez <b>la tercera vez que estos dos equipos se encuentran en la final</b>, en las dos ocasiones las campeonas han sido las azucareras. El compromiso de ida se jugará en el estadio<b> El Campín a partir de las 5:00 p.m</b>.Las leonas quieren seguir las más veces campeonas del fútbol femenino colombiano, <b>lograr la obtención del cuarto título</b>. Llegan a este compromiso tras superar en la semifinal 1-0 en el marcador global a Orsomarso. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/liga-colombiana-femenina-quien-ganara-entre-independiente-santa-fe-y-deportivo-cali-segun-la-ia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/liga-colombiana-femenina-quien-ganara-entre-independiente-santa-fe-y-deportivo-cali-segun-la-ia/"><b>Liga Colombiana Femenina: ¿Quién ganará entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, según la IA?</b></a>Por su parte, <b>Deportivo Cali quiere obtener su tercer título e igualar a las leonas</b>, curiosamente los dos trofeos que tiene los ha conseguido cuando ha enfrentado al equipo Bogotano.El equipo del valle del cauca, <b>llega a esta instancia tras superar a Atlético Nacional 3-2 en el marcador global de la semifinal,</b> las azucareras pasaron segundas del cuadrangular A con 9 unidades. En el último duelo jugado entre estos dos equipos <b>se disputó el sábado 29 de marzo y fue triunfo 2-0 de Deportivo Cali, con goles de Valerin Loboa y Michelle Vásquez.</b> Estos dos equipos representarán al país en la <b>Copa Libertadores </b>que inicia el 2 de octubre en Buenos Aires, Argentina.