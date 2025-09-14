Liga Femenina

🔴Santa Fe Vs. Deportivo Cali, gran final de la Liga femenina: Siga EN VIVO la transmisión

El club bogotano y vallecaucano reeditan la final del año 2024.

Santa Fe y Cali durante la pasada final de la Liga femenina. (Colprensa - Mariano Vimos)

Santa Fe y Cali durante la pasada final de la Liga femenina. (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad