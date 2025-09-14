Con un machete fue asesinado un hombre de 23 años a la salida de una fiesta en Piedecuesta

Bucaramanga

Un hecho de presunta intolerancia social cobró la vida de un joven de 23 años en el municipio de Piedecuesta, Santander. La víctima fue identificada como Yorlebinson Oviedo Jiménez, conductor de oficio, quien murió tras recibir múltiples heridas con arma cortopunzante durante la madrugada de este domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron hacia las 2:30 de la mañana, frente al salón comunal del barrio Paseo del Puente 2, donde se desarrollaba una celebración de quince años. Testigos indicaron que Oviedo salió del evento y en ese momento fue abordado por un grupo de personas, presuntamente menores de edad, quienes lo atacaron con machetes y cuchillos, causándole graves heridas.

Lea también: VIDEO | Un muerto y tres heridos deja accidente en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja

La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo policial al Hospital Local de Piedecuesta y posteriormente remitida al Hospital Internacional de Colombia, donde pese falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos señalaron que, el hecho estaría relacionado con una riña y que los agresores huyeron del lugar tras cometer el ataque.

Podría interesarle: SuperTransporte multa con más de $300 millones a operador del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Aunque no se conocen amenazas previas contra la víctima, según testigos, la Policía investiga si existían conflictos personales que pudieron desencadenar la agresión.