‘Mi Casa Bacana’: la iniciativa que beneficia a más de 820 familias víctimas del conflicto armado

El secretario del Interior del Atlántico con funciones de gobernador encargado, José Antonio Luque, lideró el segundo Comité de Justicia Transicional. Durante el encuentro se revisaron las acciones de prevención, protección, asistencia y reparación integral dirigidas a la población víctima del conflicto armado.

También estuvieron representantes de las secretarías de la Gobernación, alcaldes municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Policía del Atlántico, la Policía Metropolitana de Barranquilla y delegados de organismos de control, quienes discutieron los avances en programas y rutas de atención.

Durante la jornada, el gobernador (e) destacó que el plan de desarrollo “Atlántico para el Mundo” contempla un capítulo especial para esta población, con inversiones y estrategias que buscan garantizar sus derechos, como el programa “Mi Casa Bacana”, resaltando la entrega de 822 cupos de este programa, que través de mejoramientos de vivienda beneficia a víctimas del conflicto, personas con discapacidad, comunidades étnicas y madres cabeza de hogar.

“Recordemos que tenemos 10.000 programas de mejoramientos y lo que estamos haciendo es trabajar muy duro para que este tipo de poblaciones sigan siendo beneficiadas”, agregó Luque.

Ruta Cre@cir: ¿De qué trata?

En las conclusiones del funcionario, se socializó la ruta de formación Cre@cir, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que promueve la capacitación de las víctimas para el emprendimiento y el fortalecimiento de iniciativas productivas.

De igual forma, el Sena presentó su oferta de formación en distintos municipios del Atlántico, con el compromiso de articular esfuerzos junto a los alcaldes y enlaces de víctimas para facilitar el acceso a estos programas.

Asimismo, El gobernador (e) afirmó que se está avanzando en la atención integral de las comunidades más vulnerables en articulación con alcaldías, autoridades nacionales y departamentales: “Esto clave para seguir ofreciendo oportunidades y transformar la vida de las víctimas del conflicto”.

El Comité definió que seguirá trabajando de manera coordinada para garantizar la implementación efectiva de políticas públicas que dignifiquen a las víctimas en el departamento.

Según datos de la Gobernación del Atlántico, se ha invertido cerca del 62 % del presupuesto en programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad.