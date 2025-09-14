Golpe a la minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

Luego de la muerte de una mujer en zona rural del municipio de Ataco tras un deslizamiento en una mina destinada a la extracción de oro donde seis personas más resultaron heridas, desnudó una serie de situaciones irregulares que se estaban presentando en esta población donde existe un desbordado fenómeno de minería ilegal.

Es así, que hasta la vereda Apone del municipio de Ataco, llegaron miembros del Batallón de Despliegue Rápido en conjunto con la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial y Cortolima, para capturar en flagrancia a ocho personas que venían realizando labores de minería ilegal aurífera.

En ese punto, al verificar los permisos, se evidenció que no contaban con los mismos, por lo que se procedió al cerramiento de esta estructura ilegal, de donde se extraían mensualmente 600 gramos de oro al mes, con un valor comercial de 185 millones de pesos.

En el lugar se estaban utilizando motobombas, planta eléctrica, taladro percutor, bombas de aire, motosierra y clasificadoras artesanales, una infraestructura que estaba generando un daño ambiental pues la recuperación de este ecosistema puede tardar más de 30 años.

Igualmente se tomaron pruebas de la fuente hídrica para determinar si tiene algún tipo de agente contaminante.

Estas ocho personas y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

El operativo se cumplió en la vereda Apone del municipio de Ataco, Tolima Ampliar

Tras esta acción, el Ejército señaló que viene realizando control militar en el área para mitigar el daño ambiental que genera la extracción constante de oro en veredas cercanas como Mesa de Pole, donde ya se han realizado capturas; también se tienen establecidos puestos de control permanentes en el municipio de Ataco, para evitar la llegada de elementos que puedan ser utilizados para en la explotación ilegal.

Justamente estas acciones se desplegaron luego de la orden impartida por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz de intervenir estos lugares además restringir el ingreso de maquinaria pesada a la región que no cuenta con los permisos para el desarrollo de actividades de minería a cielo abierto.