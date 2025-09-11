“Estamos frente a una depredación ambiental”: Alfredo Bocanegra sobre minería en Ataco, Tolima.

Ibagué

La muerte de una mujer y las heridas causadas a seis personas más tras un derrumbe en una mina de oro en zona rural del municipio de Ataco, sur del Tolima, desnudó una crítica situación social y ambiental que se vive en esa localidad que tiene una larga tradición minera.

El secretario de seguridad y convivencia del Tolima, Alfredo Bocanegra señaló que es una situación difícil donde se evidencia una depredación ambiental que va requerir grandes esfuerzos regionales y nacionales para lograr una adecuada intervención.

“Existe una gran problemática generada por una numerosa cantidad de migrantes, de personas que vienen de otras zonas del país sino de extranjeros, ese elemento ha generado una depredación ambiental absolutamente insostenible. Las fotografías así lo evidencian donde se observa una gran cantidad de maquinaria pesada sobre lo que hubo una reclamación de la gobernadora, Adriana Matiz, sobre el traslado de la misma a esa región del departamento sin que nadie se percatara”, dijo Bocanegra.

Por ese motivo, se ordenó al Ejército realizar un retén permanente a la entrada del municipio para regular el ingreso de maquinaria amarilla que no cuente con los permisos para la extracción de minerales.

El secretario de seguridad del Tolima informó que se está realizando una articulación institucional con la Fiscalía General de la Nación, Fuerza Pública y Ministerio Público, Cortolima e incluso con el apoyo del Gobierno Nacional para lograr una intervención integral en esta región.

“Es bien preocupante el tema no solo por el componente colateral de la alteración de la tranquilidad social si no por la depredación y los residuos de mercurio que pueden caer sobre el río y puede tener grandes agentes contaminantes. Es una tarea grande pero no la podemos acometer solos y requerimos el apoyo del Gobierno Nacional”, dijo Bocanegra.

Para el gobierno del Tolima es bastante llamativo el fenómeno de informalidad donde una importante cantidad de personas llegan, en algunos períodos del año, a realizar actividades de extracción de minerales provenientes de Antioquia, Caldas, Chocó y otras regiones lo que aumenta los fenómenos sociales y de seguridad en la región.