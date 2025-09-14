Estudiantes de colegios públicos de Bogotá acusan al Distrito de discriminación por refrigerios

Bogotá D.C

Durante esta semana se llevó a cabo en Bogotá la Simulación de la Organización de las Naciones Unidas (SIMONU), un espacio pedagógico y educativa que reúne tanto a colegios públicos como privados para que los jóvenes simulen las funciones que se realizan en las organizaciones internacionales.

En este espacio se generó una controversia por los refrigerios entregados por parte de la Secretaría Distrital de Educación a los estudiantes.

“A la hora del refrigerio evidenciamos una desigualdad en los alimentos. Que llamaban a los colegios privados a un lugar distinto para que pudieran recibir los alimentos de una manera digna”, aseguró una estudiante.

“Mientras, los colegios públicos tenían almacenados sus alimentos en bolsas de basura y asimismo una gran diferencia nutricional entre los alimentos de los colegios privados que los colegios públicos”, señaló otro estudiante.

Debido a esta situación, los estudiantes de colegios públicos realizaron una protesta pacífica en las instalaciones del colegio Enrique Olaya Herrera, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se estaba llevando a cabo este evento.

Sin embargo, la Secretaría de Educación rechazó esta protesta y la tildó de “sabotaje” ya que, según indicaron, afectaron la experiencia de los estudiantes en este encuentro.

“Señalar de supuestas clasificaciones entre estudiantes, según el colegio al que pertenezcan, no solo carece de fundamento, sino que además constituye un acto que estigmatiza y afecta directamente a los propios jóvenes”, escribió la secretaría en sus redes sociales.

Los estudiantes que se manifestaron en contra de este pronunciamiento acusando a la entidad de discriminación.

Ante la polémica situación, Diego Escallón, subsecretario de Integración Institucional de la Secretaría de Educación se pronunció al respecto.

“A los colegios públicos de Bogotá se les entrega el refrigerio del PAE diariamente, pero la ley establece que ese refrigerio no puede ser entregado a niños y niñas de colegios privados. Por eso, contratamos a un operador adicional para los que hacían falta. Como los alimentos fueron entregados por dos operadores distintos, sí hubo algunas diferencias en la entrega y en el empaque de uno de los seis refrigerios”, explicó el subsecretario.

Añadió que su idea no fue tratar distinto a los estudiantes, y lamentó la situación.

“A los estudiantes que participaron en SIMONU queremos expresarles nuestras disculpas y decirles que esto no va a volverse a presentar”, indicó Escallón.