Fechas de matrículas 2026 en colegios públicos: Documentos que debe tener para estudiantes nuevos

La Alcaldía de la capital compartió recientemente el calendario para matricular a los más pequeños de Bogotá en colegios públicos. De esta forma, los padres o cuidadores que estén interesados en que sus hijos continúen recibiendo educación gratuita tendrán que estar atentos a las fechas.

El Distrito de Bogotá explicó que los procesos de matriculación comienzan en este mes de agosto del 2025 para garantizar que con tiempo se revisen las solicitudes. “Con el propósito de garantizar que ninguna niña, niño, ni joven se quede fuera del sistema educativo y garantizar acceso a educación pertinente y de calidad en los colegios públicos u oficiales, Bogotá inició el proceso de matrículas para el año 2026”

Igualmente, este proceso de inscripción arrancó cuatro meses antes de que acabe el año, dado que el calendario de matrículas está dividido en varias fases. En ese sentido, el calendario comenzó a correr el pasado 1 de agosto y se dio prioridad a los estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados.

Se espera entonces que el Distrito notifique en septiembre a los padres de menores en grupos priorizados que fueron aceptados. Para el mes de octubre comenzará la fase de matrículas a la población en general.

De manera simultánea, en el mes de septiembre la Secretaría de Educación abrirá cupos para traslados entre colegios distritales y matrículas para la primera infancia. En octubre se abrirán los cupos para los estudiantes antiguos.

Calendario para matricular a los estudiantes nuevos en colegios públicos de Bogotá en 2026

Del 1 de agosto al 14 de septiembre de 2025: Solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados.

Solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados. Desde el 30 de septiembre de 2025: Notificación del cupo asignado al correo y número de celular registrado. Recuerda formalizar la matrícula.

Notificación del cupo asignado al correo y número de celular registrado. Recuerda formalizar la matrícula. Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: Se abren matrículas para la población en general. Recuerda formalizar la matrícula.

Calendario para matricular a los estudiantes antiguos en colegios públicos de Bogotá en 2026

Del 1 al 15 de septiembre de 2025: Solicitud de traslados entre colegios distritales.

Solicitud de traslados entre colegios distritales. Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: Formalización de matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial.

Formalización de matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial. Del 4 de octubre al 12 de diciembre de 2025: Las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula.

Las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula. Del 2 al 12 de diciembre de 2025: Formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

Fechas adicionales para la solicitud de últimos cupos y traslados en 2026:

Desde el 5 de enero de 2026 en Direcciones Locales de Educación y desde el 14 de enero de 2026 en los colegios distritales, habrá una nueva oportunidad para realizar solicitud de cupo y traslados.

Documentos para solicitar cupo en colegios distritales para estudiantes nuevos:

El Distrito explicó que los padres de familia o acudientes, al momento de diligenciar el formulario para la solicitud de un cupo en un colegio público, deberán tener cerca estos documentos o información: