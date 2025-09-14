Familiares denuncian presunto falso positivo del Ejército en la muerte de mecánico en Bucarasica

Norte de Santander.

La madrugada de este domingo murió en la clínica Medical Duarte de Cúcuta Miguel Ángel Mora Mojica, un mecánico de 43 años oriundo de Los Patios, quien había resultado gravemente herido el pasado jueves 11 de septiembre durante un operativo del Ejército en la zona rural de Bucarasica, muy cerca al municipio de Ábrego.

Lo ocurrido desató la indignación de sus familiares, quienes denuncian que se trata de un presunto caso de falso positivo.

Mientras el Ejército informó en un comunicado oficial que el hombre herido era integrante del ELN, su familia sostiene que Miguel Ángel era un civil que se encontraba en el sector por motivos laborales.

“El Ejército lo asesinó y ahora lo quieren mostrar como guerrillero. Mi hermano toda su vida se dedicó a la mecánica. No puede quedar registrado como un falso positivo más”, afirmó su hermano Willy Mora.

Según el relato de la familia, la mañana del jueves Miguel Ángel viajó hacia Bucarasica para atender a un cliente de confianza que le pidió revisar una camioneta que había quedado sin frenos tras un accidente.

Tras reparar el vehículo, se comunicó con ellos en horas de la tarde y les informó que ya regresaba a Cúcuta. Esa fue la última vez que supieron de él.

Horas después, recibieron la noticia de que la camioneta en la que se desplazaba había sido baleada y que Mora estaba gravemente herido.

Fue trasladado a la clínica Medical Duarte, donde permaneció bajo custodia militar hasta que falleció este domingo.

Los allegados aseguran que desde el primer momento enfrentaron un muro de silencio por parte de las autoridades.

“Cuando llegamos a la clínica había soldados custodiando a mi hermano, pero nos dijeron que no tenían información. Después nos enteramos, a través de un comunicado oficial, que lo estaban presentando como guerrillero del ELN. Eso es indignante y falso”, agregó Willy Mora.

La familia insiste en que Miguel Ángel no tenía ningún vínculo con grupos armados ilegales y que toda su vida se dedicó a la mecánica.

Tenía un taller reconocido en Los Patios desde hacía más de 20 años y era conocido por desplazarse a diferentes municipios de la región para atender a clientes con emergencias en carretera.

“Queremos que limpien su nombre, que se investigue lo ocurrido y que no se manche la memoria de un hombre trabajador. Esto no puede quedar en la impunidad ni convertirse en un caso más de falsos positivos”, puntualizó su hermano.