ELN se atribuye retenes ilegales en el Catatumbo y reconoce ataque contra funcionario público

Norte de Santander.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicó públicamente la instalación de retenes ilegales en distintas vías del Catatumbo, según un comunicado emitido por el Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez.

En el documento, el grupo armado asegura que estas acciones forman parte de sus operaciones de “control territorial” y que buscan “garantizar la seguridad de las comunidades”.

El comunicado revela además un hecho ocurrido el 8 de septiembre, cuando un vehículo tipo camioneta, que no acató las “órdenes” de los retenes, fue atacado por los integrantes del ELN.

Entre los ocupantes estaba Franklin Minorta, inspector de trabajo del municipio de Tibú, quien resultó ileso.

El grupo armado justificó el ataque alegando un supuesto incumplimiento de sus instrucciones, lo que evidencia la imposición de su autoridad sobre la zona y la vulneración del Estado de derecho.

El pronunciamiento del grupo armado ha generado alarma entre los transportadores y la comunidad del Catatumbo, quienes se ven obligados a transitar por vías controladas por personas armadas, bajo la amenaza de enfrentamientos y ataques.

Este hecho subraya la persistencia de la violencia en la región y la necesidad de reforzar la presencia institucional para garantizar el respeto a la ley y la seguridad de los habitantes.